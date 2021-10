70 की उम्र में पहली बार मां बनी दूध बेचने वाली, सुई देकर शुरू किया गया 20 साल से रुका मासिक धर्म

आम तौर पर एक महिला की प्रेग्नेंसी के लिए 30 तक की उम्र को बेस्ट (Best Age To Be Pregnant) कहा जाता है. माना जाता है कि इस उम्र के बाद प्रेग्नेंसी में कॉम्प्लीकेशंस आ जाते हैं. इसलिए अगर एक महिला कंसीव करने की कोशिश कर रही है, 30 बेस्ट एज है. लेकिन भारत से एक शॉकिंग मामला सामने आया. यहां एक महिला ने 70 की उम्र में पहली बार मां बनने का सुख लिया. ऐसा पॉसिबल हुआ IVF के जरिये. जिस उम्र में महिलाएं पोते-पोतियों को खिलाती हैं, उस उम्र में महिला ने पहली बार मां बनने का सुख लिया.

महिला की पहचान जिवुबेन वलभाई रबारी (Jivuben Valabhai Rabari) के तौर पर हुई. जिवुबेन और उनके पति बीते 45 साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे. पेशे से दूध बेचने वाला ये कपल लाख कोशिशों के बाद भी मां-बाप नहीं बन पाया. महिला के पति ने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन जिवुबेन के मन में उम्मीद के दीपक जल रहे थे. इस कपल ने कुछ समय पहले एक गायनकॉलजिस्ट से संपर्क किया था. डॉक्टर ने उन्हें IVF के जरिये बच्चा कंसीव करने का तरीका बताया था. इस मेथड के जरिये जिवुबेन के परिवार की कई महिलाओं ने बच्चे का सुख लिया था लेकिन जिवुबेन की उम्र इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन रही थी.

कपल ने डॉ नरेश भानुशाली से बच्चे के लिए संपर्क किया. डॉ नरेश ने दोनों को साफ़ कह दिया था कि ये नामुमकिन है. उन्होंने जिवुबेन को समझाया कि जितनी भी महिलाओं की उन्होंने मदद की है उनकी उम्र 40 से 45 साल थी. ऐसे में IVF कामयाब हो पाया लेकिन जिवुबेन की उम्र 70 है जिसमें ये नामुमकिन है. लेकिन जिवुबेन ने अपनी जिद्द नहीं छोड़ी. आखिरकार डॉक्टर को हार माननी पड़ी और उन्होंने जिवुबेन का ट्रीटमेंट शुरू किया.

जिस उम्र में लोग पोते-पोतियां खिलाते हैं, जिवुबेन मां बनी है

70 साल की जिवुबेन के पीरियड्स 50 की उम्र में ही बंद हो गए थे. ऐसे में सबसे पहले इंजेक्शंस के जरिये जिवुबेन के पीरियड्स शुरू करवाए गए. इसके बाद उम्र की वजह से उसकी बच्चेदानी सिकुड़ गई थी, उसे वापस से बड़ा किया गया. आखिर में डॉक्टर्स ने उसके यूट्रस में सिर्फ 1 एम्ब्र्यो डाला. आमतौर पर IVF में कई एम्ब्र्यो डाले जाते हैं, ताकि उनमें से किसी एक को कंसीव किया जा सके. लेकिन जिवुबेन की उम्र में उनकी बच्चेदानी सिर्फ एक ही एम्ब्र्यो झेल सकती थी. चमत्कार के तौर पर जब 15 दिन बाद टेस्ट किया गया तो पता चला कि जिवुबेन ने कंसीव कर लिया और वो प्रेग्नेंट थी.

अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख रही है जिवुबेन

हालांकि उम्र की वजह से उनकी प्रेग्नेंसी काफी मुश्किल भरी रही. आठवे महीने में उनका बीपी इतना बढ़ गया कि डॉक्टर्स को तुरंत सर्जरी कर बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ी. डॉक्टर नरेश ने कहा कि उन्होंने अभी तक IVF से हजारों बच्चों को जन्म दिलवाया है लेकिन इतनी ज्यादा उम्र में डिलीवरी का ये पहला मामला है. उन्होने महिलाओं को इतनी ज्यादा उम्र में कंसीव ना करने की सलाह दी. फिलहाल जिवुबेन की हालत स्थिर है और वो मां बनने के अहसास को एन्जॉय कर रही हैं.