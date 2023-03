करोड़पति है लड़का और घरवालों को खबर ही नहीं! माता-पिता को बताया तो तोड़ देंगे रिश्ता ...

Parents have no clue about millionaire son: किसी भी माता-पिता के लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि उनकी संतान ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे. उसके पास अगर भरपूर पैसे हों, तो उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी आराम से कटेगी या नहीं. हालांकि एक ऐसा भी लड़का है, जिसके पास ये सब कुछ है, फिर भी वो अपने माता-पिता को इस बारे में बताने से डर रहा है.

द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल के इस लड़के का नाम ग्यूसेप फिओरेंटीनो (Giuseppe Fiorentino) है. छोटी सी उम्र में ही वो ECOMVERSE | 3CC STUDIOS नाम की Consulting Agency का फाउंडर हैं. उसे ई कॉमर्स साइट्स की अच्छी समझ है और इसी का इस्तेमाल करके उसे बहुत जल्दी अच्छी-खासी दौलत कमा ली है लेकिन उसके घरवालों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है.

करोड़पति बेटे के सच से अनजान माता-पिता

ग्यूसेप का कहना है कि उनके पिता इटैलियन शहर सिसिली से क्राइम की वजह से आकर स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गए. लड़के का कहना है कि वो अपने पैरेंट्स को अपनी कमाई गई संपत्ति के बारे में बताने से डर रहा है क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये दौलत गलत तरीके से कमाई गई है. लड़के ने अपनी संपत्ति थोड़े ही समय में अर्जित कर ली है और माता-पिता को ई कॉमर्स की समझ नहीं है. चूंकि उन्हें ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया नहीं है, ऐसे में अगर उन्हें सच बताया गया तो भी वे समझ नहीं पाएंगे.

आप जिसे 'इश्क' समझकर खोए हैं, वैज्ञानिक उसे कहते हैं 'कैमिकल लोचा'! आगे देखें…

हर महीने कमा रहा है 1 करोड़ रुपये

ग्यूसेप के इंस्टाग्राम पर कुल 50 हज़ार फॉलोअर्स हैं और वो अपने बिजनेस से हर महीने करीब एक करोड़ रुपये कमा रहा है. उसके पास कई लग्ज़री कार्स हैं और वो दुबई, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट में छुट्टियां मनाता है. दरअसल वे सिसिली से आते हैं, जहां ज्यादातर लोगों की संपत्ति गलत तरीके से कमाई गई है, ऐसे में पैरेंट्स को उन पर भी संदेह होगा कि इतने ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने कोई गलत काम किया है. माता-पिता से दूर हो जाने के डर से ग्यूसेप उनके सामने महंगी चीज़ें न तो पहनता है न ही दिखाता है.