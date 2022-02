टैटू से नीला कर रखा था पूरा बदन, मगर 'हिरोइन' बनने के चक्कर में साफ करना पड़ा शरीर तो रो पड़ी मॉडल

टैटू प्रेम में आजकल मॉडल्स क्या नहीं करते. आदमी हो या औरत जिसे एक बार ये चस्का लग गया फिर उसे न खुद के बदल जाने की चिंता होती है न तो बार-बार सुईयों के चुभाए जाने का डर. उस दर्द की उन्हें आदत होने लगती है. जिसे हम और आप एक बार करा लें तो बार-बार टैटू बनवाने की हिम्मत नहीं करेंगे.

मगर सोचिए जिसे पूरे बदन पर स्याही का रंग देखने की आदत हो जाए अचानक उसे अपना पूरा शरीर बिना टैटू के देखना पड़े तो क्या होगा? ऐसा हुआ टेक्सास(Texas, El Paso) की एक मॉडल और बॉडी पियर्सर कोरी मोर्टिश (Cory Mortish) के साथ. एक्स्ट्रीम मेकओवर के दौरान उन्हें अपना पूरा शरीर पहले की तरह प्लेन करना पड़ा. कहीं भी टैटू का नामोनिशान नहीं रहा. जिसे देखकर मॉडल रो पड़ी.

‘मैरिलिन मुनरो’ बनने के लिए छुपाने पड़े टैटू

मशहूर अदाकारा जैसा दिखने के लिए कोरी को अपने पूरे शरीर पर बने टैटू छुपाने थे. तकरीबन 3-4 घंटे के मेकअप सेशन के बाद जब उन्होंने खुद को शीशे में देखा तो शॉक रह गई. कोरी अब पूरी तरह बदल गई थीं. न कहीं टैटू थे न पियरसिंग, लंबे रंगीन बाल भी अब ब्लॉन्ड हो चुके थे. वो पूरी तरह उस मैरिलिन मुनरो जैसी नज़र आ रहीं थी. हालांकि खुद को इतना बदला हुआ और बिना टैटू के देखकर कोरी की आंखों में आंसू आ गए. दरअसल कोरी को टैटू से इतना लगाव है कि वो खुद को उसके बिना इमैजिन भी नहीं कर सकतीं (Can not imagin herself without tattoo). और अब तो उनके शरीर पर एक भी टैटू नहीं था. जिससे वो आहत हो गई. मुनरों जैसा दिखाने के लिए उनके टैटू को हैवी मेकअप से कवर कर दिया गया था. जिसके बाद वो पूरी प्लेन दिख रही थी.

फुल बॉडी टैटू को लेकर उत्साहित है मॉडल

कोरी ने 17 साल की उम्र में पहला टैटू बनवाया था. तब उन्हें भी ये एहसास नहीं रहा होगा कि उनका प्यार ऐसा बढ़ेगा कि वो पूरे बदन पर स्याही का रंग चढ़ाने लग जाएंगी. कोरी के मुताबिक टैटू बनवाने के पीछे उनकी कोई खास वजह या संदेश नहीं छुपा है. बस पसंद आया और करवा लिया. मगर हां अब इसे करवाना अच्छा लगता है. अब तक कोरी के करीब 75 फीसदी बदन पर टैटू हैं. आगे वो बाकी हिस्सों को भी इससे कवर करेंगी. लेकिन इसके लिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है. मगर वो उस मौके को सोच कर बेहद उत्साहित हो जाती हैं जब वो फुल बॉडी टैटू के साथ होंगी.