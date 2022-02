महिला ने सालों से बेटी के सिर में नहीं डाला शैम्पू, 1 सीक्रेट ने बनाए रखा है साफ़

अगर आप अपने बाल एक हफ्ते तक भी बिना शैम्पू (Hair without shampoo) किए छोड़ दे तो तो उनकी हालत देखने लायक नहीं रहेगी. चिपचिपे, उलझे और गंदे नज़र आने लगते हैं बाल. बालों की सेहत के लिए उन्हें समय-समय पर साफ करते रहना ज़रूरी बताया गया है. ऐसा नहीं करने पर बालों की सतह यानि स्कैल्प पर गंदगी जमा होने लगती है जिससे खुजली और बालों का गिरना जैसी समस्या भी आ सकती है. मगर एक मां ने अपनी 4 साल की बेटी के बालों के साथ जो किया उसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे.मिशैल (Michelle) नाम की महिला ने अपने टिकटॉक (Tiktok) अकाउंट @michelle hairbymisheko पर बताया कि उन्होंने 18 महीने से अपनी बेटी के बाल शैम्पू नहीं किए. इसे सुनकर कई लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ लिए. उन्हें ये सोच कर ही घिन्न सी आने लगी की जिस महिला ने अपनी बच्ची के बालों को सालों तक नहीं धोया वो कैसी होगी और कैसी होगी उस बच्ची के बालों की हालत. मगर जब मिशैल ने बेटी के बाल दिखाए तो देखने वाले शॉक रह गए. उसके बाल एकदम शाइनी और हेल्दी थे.

बिना शैम्पू के बाल बने हेल्दी

3 बच्चों की मां मिशैल खुद एक हेयर गुरु (Hair guru Michelle) हैं. फिर भी वो ऐसी चूक कैसे कर सकती है? ये सवाल सभी को परेशान कर रहा था. मगर जब मिशैल ने इसका रिज़ल्ट और इसके पीछे का सीक्रेट बताया तो सभी सन्न रह गए. उनकी बेटी के बाल बिल्कुल हेल्दी और चमकदार थे. स्कैल्प पर भी कोई गंदगी नहीं थी. जिसे देखकर आश्चर्य हुआ. मिशैल ने टिकटॉक पर एक वीडियों बनाकर बाकायदा बेटी के बालों की एक-एक लेयर दिखाई. सबकुछ एकदम साफ था. कोई चिपचिपापन, रूखापन नहीं. चमकदार बाल थे उसके.

प्रकृति में छिपा है सीक्रेट

हेयर गुरु मिशैल की राज बात सुनिए अब. उनके मुताबिक बच्चों के बाल बैक्टिरिया से बचाने के लिए काफी मात्रा में सीबम का उत्पादन (Kids produce the sebum to protect hair from bacteria) करते हैं. जिससे इनके बाल में तैलीय गुण नहीं दिखाई देते. साथ ही वो हर महीने एक बार पानी से अच्छी तरह बालों को साफ कर देती हैं. जिससे बाल फ्रेश बने रहते हैं. मिशैल अकेली ऐसी मां नहीं है जो अपने बच्चों के बालें पर शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती. बल्कि उनके टिकटॉक वीडियो पर कई और लोगों ने इस बारे में अपनी राय रखी. एक ने बताया कि उन्होंने बच्चों के बालों पर शैम्पू नहीं किया. पानी से धो देना उनके लिए काफी होता है. बाल नैचुरली हेल्दी और चमकदार बने रहते हैं.