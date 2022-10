यहां बंदरों के नाम पर है 32 एकड़ ज़मीन, शादी-ब्याह में भी उन्हें दिया जाता है आदर-सम्मान!

Monkeys Own Their 32 Acres of Land in a Village: कहां लोग ज़रा-ज़रा सी ज़मीन के लिए सालों तक लड़ाई लड़ते रहते हैं और कहां महाराष्ट्र के एक गांव में करीब 32 एकड़ की ज़मीन बंदरों के नाम पर है और उन्हें गांव में काफी आदर-सम्मान भी दिया जाता है.











Follow us on