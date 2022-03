क्या आप भी सुपरमार्केट में करते हैं ऐसी हरकतें? ऐसे कस्टमर्स से नफरत करते हैं स्टाफ

ग्राहकों कि कई ऐसी कॉमन आदतें होती हैं जो अमूमन सबमें होती हैं. मगर कोई इसे कभी नोटिस नहीं करता. लेकिन ऐसे अनेकों ग्राहकों से हर रोज़ दो-चार हो रहे शॉपकीपर्स के लिए ये बेहद पकाऊं हो जाता है. उन्हें वही घिसी पिटी बातें, सवाल, बहाने दिन में न जाने कितने लोगों से सुनने पड़ते हैं. जिसका जवाब उन्हें हां में सिर हिलाकर और झूठी मुस्कान से देने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

सुपरमार्केट की एक कर्मचारी ने अपने टिकटॉक पेज पर ग्राहकों की आदतों का ज़िक्र किया जो बेहद कॉमन हैं. तकरीबन हर कस्टमर इन बातों को हर रोज़ कई बार दोहराता है और शॉपकीपर को बेवकूफ समझता है. एक कर्मचारी ने खरीददारी के दौरान ग्राहकों की ऐसी ही आदतों का ज़िक्र किया है.

सौ.टिकटॉक: Supermarket में कस्टमर कि हरकतों से परेशान एक कर्मचारी ने उनकी आदतें टिकटॉक पर साझा की

बार-बार पूछते हैं एक ही सवाल

एक सुपरमार्केट कर्मचारी ने कस्टमर्स द्वारा कही गई कुछ कॉमेडी बातों को खुलासा किया, जिसे सुनकर कई लोग सन्न रह गए. कुछ तो उन बातों को जानकर ग्राहकों पर चिढ़ने लगे तो वहीं बहुत से ऐसे रहे होंगे जो खुद भी खरीददारी के दौरान ऐसी हरकतें करते ही होंगे. जैसे- कई ग्राहक सामान उठाने के बाद उसका प्राइस टैग देखते हैं उसके बाद फिर दुकानदार से दाम पूछते हैं, फिर आंखे चौड़ी कर लेंगे और बहुत महंगा कहकर सामान को नीचे रख कर चल देंगे. ऐसे ही दूसरी कैटेगरी में ग्राहक महीने भर का राशन काउंटर पर लाकर पटक देते हैं फिर ऐसी एक्टिंग करते हैं कि ‘अरे मैं तो एक-दो सामान ही लेने आया था लेकिन इतना सारा हो गया’.

दिखावे से ग्राहक कर देते हैं बोर

कई लोग तो लाइन में खड़े रहते हैं. और अपने आगे की जगह खाली होने के बाद काउंटर पर न आकर फोन में लगे रहते हैं(After emptying the space, do not come to the counter and keep busy in the phone). फिर जब उन्हें इसका एहसास होता है तो बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मैं बिज़ी था. ऐसे में कुछ गुस्सैल पैरेंट्स ये जवाब देने से नहीं चूकते कि आप फोन पर फेसबुक में बिज़ी थे. इतने में कोई दूसरा काउंटर पर पहुंच गया. और सबसे इंटरेंस्टिग ये है कि अगर प्राइस और ब्रांड स्कैन करने में थोड़ी देर होने लगे तो सामने से ग्राहक का जवाब आता है कि ये तो फ्री होगा अब. कई बार कर्मचारी सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता दिखे तो लोग उसे बोर कहने लगते हैं. ऐसी बातों से एक स्टोर कर्मचारी कितना इरिटेट होता है इसी बात को समझाने के लिए ये वीडियो शेयर किया गया (This video was shared to explain how irritated a store employee is from the actions of the customer). जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.