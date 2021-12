दुनिया की सबसे खतरनाक चिड़िया से हुआ शख्स का सामना, लात मारकर कर देती है बुरा हाल

Most Dangerous Bird : कुदरत ने भी तरह-तरह के जीव (Wildlife News) बनाए हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अलग हथियार भी दिए हैं. ऐसी ही एक चिड़िया (World's Most Dangerous Bird) है - कैसोवैरी ( Cassowary). इस चिड़िया को देखकर ही इंसान के छक्के छूट जाते हैं. इसे सामने देखकर पंगा लेने की कोशिश करना काफी भारी पड़ सकता है, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया (Australia News) के एक शख्स का सीधा सामना जब कैसोवैरी (Man Encountered Most Dangerous Bird) से हुआ, तो उनकी हालत खराब हो गई. आइए जानते हैं कि इस चिड़िया की ऐसी क्या खासियत है कि इसे इतना खतरनाक माना गया है.