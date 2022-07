साल भर के बच्चे के शाही खर्चे ...नहाता है दूध-शहद से, पहनता है शुद्ध सोने के गहने !

Child Wears Solid Gold : भारत में सोने की कीमत इतनी है कि शादी-ब्याह में गहने बनवाना भी आसान नहीं रह गया है. वहीं ब्रिटेन में एक छोटा सा बच्चा है, जिसकी ज़िंदगी अभी से सोने के गहनों में गुजर रही है. आमतौर पर बच्चों के मुंह में सिलिकॉन के पैसिफायर होते हैं लेकिन इस बच्चे के पास शुद्ध सोने का डमी है. वहीं बच्चा के रहन-सहन में ऐसी चीज़ें शुमार हैं, जो हम राजा-महाराजाओं की लाइफस्टाइल (Child Take Bath with Milk and Honey) में सुना करते थे.

भला सालभर के बच्चे के क्या शौक होंगे और उसके क्या खर्चे होंगे? ये हम सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं. अगर ये बच्चा ब्रिटेन के साउथ यॉर्कशायर का रहने वाला जरीम अकरम हो, तो बात अलग हो जाती है. आप उसकी उम्र पर मत जाइए, बच्चे के ऐसे-ऐसे नखरे हैं जो बड़े-बड़ों को फेल कर दें. जरीम की मां कैसी अकरम अपने बच्चे के हर शौक को पूरा करना चाहती हैं और इसके लिए पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटतीं.

जरीम के पास खेलने के लिए उसका अपना कैसल भी है. (Credit- Facebook)

सोने के गहने पहनता है बच्चा

खुद को फुल टाइम मम्मी बताने वाली कैसी अकरम यूं तो बेनिफिट्स पर ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो अपने ज्यादातर पैसे अपने बच्चे की शाही ज़िंदगी पर उड़ा देती हैं. जरीम के पास अभी से Versace chain है, जिसकी कीमत £750 यानि करीब 72 हज़ार रुपये है. वहीं उसके पास एक डायमंड इनक्रस्टेड ब्रैसलेट है, जो £925 यानि 88 हज़ार से भी ज्यादा रुपये की है. बच्चे के पास सोने का डमी यानि पैसिफायर है, जिसकी कीमत £1,000 यानि करीब 96 हज़ार रुपये है. मिरर के मुताबिक कैसी बताती हैं कि अब वे अपने ऊपर कम खर्च करती हैं, ताकि बच्चे को उसकी पसंदीदा हर चीज़ दिला सकें.

कैसी बच्चे को हफ्ते में कई बार दूध और शहद से नहलाती हैं, जबकि वो नॉर्मल ब्रेड या खाना नहीं खाता. (Credit- Facebook)

दूध-शहद में नहाता है बच्चा

इतना ही नहीं कैसी बच्चे को हफ्ते में कई बार दूध और शहद से नहलाती हैं, जबकि वो नॉर्मल ब्रेड या खाना नहीं खाता. बच्चे को ऑलिव्स और कुछ चीज़ें पसंद हैं, उसे वही दी जाती हैं. वो बिस्तर पर ही नाश्ता करता है और फिर उसे नहलाया जाता है. वो हर 15 दिन पर सैलून के मैनेजर से बाल कटाता है और उसे मिनी पैडिक्योर दिया जाता है. कैसी ये सारा काम अपने बेनिफिट्स के पैसे से करती हैं और कम पड़ने पर वे बच्चे के पिता से पैसे लेती हैं. बच्चे को कभी भी टंकी का पानी नहीं पिलाया जाता और उसके लिए अलग से सॉफ्ट जूते भी खरीदे जाते हैं.