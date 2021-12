गजब ! घर में खत्म हो गया था बच्चे का दूध, मां ने आधी रात को बुला ली पुलिस !

Parenting Tips : बच्चे अगर छोटे हों, तो उनके खाने-पीने का इंतज़ाम (Food Supplies for Children) रखना माता-पिता की ज़िम्मेदारी हो जाती है. खासतौर पर नवजात बच्चों (Formula Milk For Newborn Babies) के लिए तो ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं तुरंत पूरी करनी पड़ती हैं. हाल ही में एक ब्रिटिश मां (Mother called emergency service for Milk) को बच्चे के फॉर्मूला मिल्क नहीं होने की जानकारी न होना भारी पड़ गया. आधी रात को जब उसे पता चला कि भूखे बच्चे को पिलाने के लिए घर में दूध नहीं है तो उसने पुलिस को फोन लगा दिया.