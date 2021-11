बेटियों से घर में रहने में रहने का किराया लेती है मां, वजह सुनकर आप भी पड़ जाएंगे सोच में !

Rent for House: आपने अब तक शायद ही ये बात सुनी हो कि घर में रहने के लिए बच्चों से किराया (mother charge daughters rent) लिया जाए, लेकिन न्यूज़ीलैंड (New Zealand ) की रहने वाली एक मां का कहना है कि वो अपनी बेटी से घर में रहने के लिए हर महीने एक निश्चित किराया (Rent for Living In House) लेती है. सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों से इस बात को बताते हुए कैट क्लार्क ( Kat Clark) नाम की महिला ने कहा है कि वो अपनी दोनों बेटियों से कहती हैं कि वे घर में रहने के लिए बाकायदा रेंट दिया करें.