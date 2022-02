दूसरों के बच्चों को छाती का दूध पिलाती है बेबस मां, बेटे की मौत के बाद दूसरों को दान करने लगी ब्रेस्ट मिल्क

मां बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है. 9 महीने तक अपने खून से मासूम को सींचना, फिर जन्म के बाद उसे सीने से लगाकर दूध पिलाना हर मां के जीवन का सबसे खास पल होता है. बच्चे के जन्म के दौरान होने वाला सारा दर्द कम लगने लगता है जब नवजात मां का दूध पीता है. मगर कई माओं को ये नसीब नहीं हो पाता.

35 साल की सारा लैम्पली (Sarah Lampley) अपने तीन बेटों और पति के साथ अटलांटा (Atlanta) में रहती हैं. वो चौथी बार मां बनने वाली थीं. मगर किस्मत ने उनकी औलाद छीन ली. बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ (Stillborn) था. जिसके बाद सारा के दुख का ओरछोर ही नहीं था. मगर फिर उन्होंने अपने बेटे को ट्रीब्यूट देने का शानदार तरीका खोज निकाला. सारा ने अपना ब्रेस्टमिल्क डोनेट करने का फैसला लिया जो बेटे की मौत के बाद बर्बाद हो रहा था.

सौ.इंस्टाग्राम: सारा के बड़े बच्चे भी बेबी ‘लेजेंड’ को मिस करते हैं.

‘लेजेंड’ की याद को बनाया यादगार

जन्म से पहले ही उसे लेजेंड (Legend) बुलाने लगे थे परिवारवाले. लिहाज़ा लेजेंड का आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था. लेकिन वो कभी नहीं आया. प्रेगनेंसी के 38वें हफ्ते में सारा की तबीयत बिगड़ गई उसे ब्लीडिंग होने लगी. बेतहासा खून बहने से वो मौत के मुहाने पर जा पहुंची (She reached the verge of death by bleeding profusely). सारा को प्लेसेंटल एब्डॉमिनल की प्रॉब्लम होने लगी और अपना बच्चा खोना पड़ा. लेकिन कोख में बच्चे के पोज़ीशन के चलते मरते-मरते भी सारा की जान आखिर बच गई. बच्चे की पोज़ीशन ऐसी थी जिससे खून का थक्का सारा के शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं गया और उलकी जान बचा गई. जिसके बाद परिवार ने बेबी लेजेंड को ‘सुपरहीरो’ (Superhero) नाम दे दिया. घर आने के बाद सारा ने ब्रेस्टमिल्क डोनेट करने का फैसला किया. इसके ज़रिए वो बेटे लेजेंड को अपने जेहन में ज़िंदा रखना चाहती थीं.

सौ.इंस्टाग्राम: बच्चे ने कोख में मरने से पहले अपनी मां को दिया जीवन दान

दूध का दान कर गम भुलाने में मिली मदद

सारा को बेटे को खोने के बाद उसके हिस्से का दूध बर्बाद होते देख और दुख होता था लिहाज़ा उसने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अपना ब्रेस्टमिल्क डोनेट करने का फैसला लिया (Decided to donate breast milk). हालांकि पति लुईस को लगा की कहीं मिल्क पंप केरने को दौरान वो और ज्यादा इमोशनली हर्ट न हो जाए. मगर लुइस खुश हो गए जब उन्होंने इसके ज़रिए सदमे से गुज़र रही पत्नी को उबरते देखा. बेबी लेजेंड की मौत के 14 हफ्ते बाद अब तक सारा अमेरिका में मदर्स मिल्क बैंक ऑफ अलबामा (Mother’s Milk Bank of Alabama in the US) को 23 लीटर से ज्यादा ब्रेस्टमिल्क डोनेट कर चुकी हैं. उनके बेटे भी मां की इस कोशिश से खुश हैं. अब सारा ने ऐसी कई और मांओ से संपर्क किया जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया अब वो भी दूध दान का हिस्सा बनकर सारा का साथ दे रही हैं. इस कोशिश से उन तमाम बच्चों को फायदा मिल रहा है जिन्होंने अपनी मां खो दी या जिन्हें किसी कारण मां का दूध नसीब नहीं हो पाया.