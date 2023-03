हर मह‍िला की इच्‍छा होती है कि वह नाती-पोते देखे. ज्‍यादातर मह‍िलाओं का यह सपना पूरा भी हो जाता है. रिसर्च कहती है कि जो बच्चे अपने दादा-दादी के पास रहते हैं , वह अन्य बच्चों से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं. पर महंगाई और परवर‍िश की परेशान‍ियों ने इस रिश्ते में कई बाधाएं खड़ी की हैं. इंसान सफल और खुशहाल जीवन के लिए ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’के मंत्र पर चलने लगा है. पर इसी बीच कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो हमें चक‍ित कर देती हैं. अमेरिका के एक दादी की कहानी भी ऐसी है. 98 साल की दादी के 23 बच्‍चे हुए और अभी वह 230 बच्‍च‍ियों की परदादी हैं. आइए जानते हैं कैसे इतनी बड़ी बन गई फैमिली.

फेसबुक पर एक तस्‍वीर वायरल हो रही है, इसमें 98 साल एक मह‍िला छोटे से बच्‍चे को अपनी गोद में लिए हैं. उनके पीछे चार और मह‍िलाएं खड़ी हैं. आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बात है? दरअसल, इस मह‍िला का नाम कॉर्डेलिया माई हॉकिन्स है और जिसे इन्‍होंने गोद में लिया हुआ है, वह उनकी 230वीं परपोती है जो महज सात हफ्ते की है. बीते दिनों एक खास आयोजन किया गया, जिसमें इस मह‍िला का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ. आप जानकर हैरान होंगे कि इनके 23 बच्‍चे, 106 पोते, 222 परपोते और उनसे अब तक 230 बच्‍चे हैं. हैरानी की बात है कि छह जेनरेशन तक घर में सिर्फ बेटियां ही पैदा हुईं.

आज हॉकिन्स के 623 वंशज

दरअसल, केंतकी रहने वाली हॉकिन्‍स ने तीन शाद‍ियां कीं. 16 साल की उम्र में जिससे शादी हुई, उसके पहले से 10 बच्‍चे थे. कुछ समय पहले ही बच्‍चा पैदा करते समय उनकी पत्‍नी की मौत हो गई. जब हॉकिन्‍स पहुंचीं तो उन्‍होंने बच्‍चों को एडॉप्‍ट कर लिया. खुद उनके भी 13 बच्‍चे पैदा हुए. धीरे-धीरे यह पर‍िवार बढ़ता गया और आज उनके 623 वंशज हैं. हॉकिन्‍स की बहू जेनिस टेलर ने बताया कि पूरा परिवार साथ है. हालांकि, हर बार सब मिल पाएं ऐसा संभव नहीं हो पाता. इसल‍िए यह आयोजन रखा गया था.

98 की मां 77 की बेटी

फेसबुक पर जो तस्‍वीर वायरल हो रही, उसमें हॉकिन्‍स की सबसे बड़ी बेटी फ्रांसेस स्नो भी दिख रही हैं जो 77 साल की हैं. पहली बार दादी अपने सभी पोते-पोत‍ियों और परपोतियों से मिलीं. सबके साथ तस्‍वीरें खिंचवाईं और मस्‍तीभरे पल बिताए. न्‍यूयॉर्क पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हॉकिन्‍स की पोती हॉवेल ने गुड मार्निंग अमेरिका को बताया कि हमारा पर‍िवार इस मायने में बेहद दुर्लभ है कि छह पीढ़ियों तक सिर्फ बेटियां पैदा हुईं (Were all girls — girl power, as well). दो पीढ़ी से बेटे पैदा हो रहे हैं लेकिन अभी भी बेटियों की संख्‍या ज्‍यादा है.

दादी को पता था हम आ रहे हैं

हॉवेल ने बताया, हमने बहुत पहले गर्ल गैंग को इकट्ठा करने की प्‍लानिंग बनाई थी. दादी को भी पता था कि हम आ रहे हैं. शुक्र है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्‍चे से उनकी मुलाकात हो पाई. हमने दादी के साथ तीन घंटे बिताए और खूब हंगामा किया. वह भी हमें देखकर बेहद खुश थीं. दादी के समय को याद करते हुए उन्‍होंने कहा, मेरे दादा रेलवे में कर्मचारी थे और अक्‍सर बाहर ही रहा करते थे. दादी सुबह उठतीं और इतने सारे बच्‍चों के लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम करती थीं. उन्‍हें तैयार कर स्‍कूल भेजती थीं. कोई और उनके पास नहीं था. सोचिए कितनी मुश्किल रही होगी.