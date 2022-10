23 साल के बेटे की मां को हुआ 25 साल के लड़के से 'टिंडरवाला' प्यार, तस्वीरें शेयर करती हैं खतरनाक!

48 Year Old Woman Found Love in 25 Year Old Boy: 48 साल की रचेल कउडेल (Rachel Caudele) को अपने से करीब आधी उम्र के लड़के से प्यार हो गया है. दिलचस्प बात तो ये है कि मां-बेटे की तरह दिखने वाली ये जोड़ी टिंडर पर एक-दूसरे से मिली है.











Follow us on