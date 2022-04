गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं महिला के होंठ, खाना और बात करना भी हुआ मुश्किल !

Woman Has Balloon Lips : कई बार इंसान खूबसूरत बनने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर बैठता है कि उसे बाद में पछताना पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ लॉरेन इवांस (Lauren Evans) के साथ, जिन्होंने अपने होठों को उभारने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया लेकिन नतीजा इतना खतरनाक (Woman Has Allergic Reaction to Fillers) था कि वो अब खाने-पीने और बात करने को भी तरस रही हैं.

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के चेस्टर में रहने वालीं लॉरेन इवांस (Lauren Evans) पेशे से ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने 20 अप्रैल को अपने होठों में फिलर्स का इस्तेमाल किया था. इतना नतीजा ये है कि आज लॉरेन (Lauren Evans) न सिर्फ बात करने और खाने में तकलीफ महसूस कर रही हैं बल्कि उन्हें सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है.

अच्छे-भले होंठ बन गए गुब्बारे

दो बच्चों की मां लॉरेन इवांस (Lauren Evans) ट्रेनी ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना को टिकटॉक पर लोगों के साथ शेयर किया है. उन्होंने बताया है कि शुरुआत में सब ठीक था. उन्हें एक लिप क्रीम दी गई थी, जिसे उन्होंने लगाया भी था लेकिन घंटे भर का वक्त बीतने के बाद होंठ फूलने शुरू हो गए और अब वे सूजकर पुराने साइज़ का 6 गुना हो चुके हैं. उनका कहना है कि उनके होंठों में बेतहाशा भी हो रहा था. जब वे अस्पताल में इसे दिखाने पहुंची तो उन्हें एलर्जी की दवाइयां दी गईं लेकिन होठों का आकार बढ़ता ही रहा.

बोलना और सांस लेना भी हुआ मुश्किल

हालात ये हो गए कि महिला अपना मुंह न तो बंद कर पा रही थी और न ही बात कर पा रही थी. दवाइयां चलने के बाद करीब 5 दिन लॉरेन के होठों की सूजन कम होने में लगे लेकिन दर्द तब भी बरकरार रहा. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेन पिछले 4 साल से लिप फिलर्स ले रही हैं और हर 6 महीने में इसे रीफिल कराती हैं. हालांकि इस बार 1 मिलीलीटर के इंजेक्शन ने उन्हें काफी परेशान किया. लॉरेन इस एलर्जिक रिएक्शन से इतनी डर चुकी हैं कि वो लिप फिलर से ही तौबा कर रही हैं और दूसरों को इसे बेहद सावधानी के साथ लेने की सलाह दे रही हैं.