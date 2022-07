शौक पूरा करने के लिए 3 लाख रूपये में मां ने बेच दिया 5 दिन का बच्चा, फिर भद्दी नाक को बनवाया सुंदर!

Mother Sells Her Own Baby : इस पूरी दुनिया में अगर कोई रिश्ता इंसान के सबसे करीब माना जाता है, तो वो मां का है. कहते हैं कि अपने बच्चे से मां का प्यार सबसे निश्छल होता है लेकिन रूस में एक मां ने इस रिश्ते को ही दागदार कर दिया है. उसने अपने मासूम बच्चे (Mother Sold Baby for Money) को सिर्फ अपना एक शौक पूरा करने के लिए दूसरे के हाथ बेच दिया. ये कहानी सुनकर आपका विश्वास प्यार और रिश्ते से उठ जाएगा.

रूस (Russia News) का रहने वाली एक मां ने अपने 5 दिन के नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए बेच दिया, ताकि वो मिलने वाले पैसे से अपनी भद्दी नाक को सुंदर बनवा सके. महिला का नाम तो नहीं उजागर किया गया है लेकिन उसे दक्षिणी रूस से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि वो अपने ही पैदा किए बच्चे को बेचकर अपनी खूबसूरती निखारना चाहती थी.

नवजात बच्चे को ही बेच दिया

घटना Dagestan इलाके की है, जहां की स्थानीय मीडिया ने इस घटना को उजागर किया है. महिला ने अपने बच्चे को £3,000 यानि 2 लाख 83 हज़ार से भी ज्यादा रकम में बेचा था, जिसकी पहली किश्त उसे 25 हज़ार के तौर पर दी गई थी. बच्चा बेचने के बाद ही बीमार पड़ गया और जिन्होंन बच्चे को खरीदा, वे उसकी मेडिकल रिपोर्ट चाहते थे. उन्हें आरोपी मां को £1,370 यानि 1 लाख 29 हजार रुपये अगले महीने देने थे, जिससे वो नोज़ जॉब कराके अपनी भद्दी नाक को सुंदर बनाना चाहती है. जब बच्चे को खरीदने वाले कपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने सारी बात पुलिस को बता दी.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

रशियन फेडरेशन की इंवेस्टिगेटिव कमेटी की ओर से न्यूजफ्लैश को जारी किए गए बयान में कहा गया कि आरोपी मां के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के मुताबिक महिला ने 25 अप्रैल, 2022 को बच्चे को जन्म दिया था और 30 अप्रैल को वो अस्पताल से डिसचार्ज हुई. इस वक्त उसने अपने बच्चे को बेचकर पैसे की पहली किश्त ले ली थी. बाकी की किश्तें उसे बाद में दी जाने थीं, लेकिन तब तक ये मामला पुलिस तक पहुंच गया.