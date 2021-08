बच्चे की क्रिएटिविटी देख सदमें में आ गई मां, गुड़िया का चेहरा बनाने के लिए काट डाले असली नोट !

विस्टोरिया इनघम (Victoria Ingham) की बच्ची ने असली नोट काटकर ( child had cut up real money) अपनी गुड़िया का चेहरा बना दिया. (Credit- Facebook)

बच्चों के खेल का क्या ही कहिए? मासूम दिमाग में कहां इतनी दुनियादारी आती है कि वो फायदा और नुकसान समझ सकें. ब्रिटिश परिवार (British Family) के बच्चे ने भी अपनी गुड़िया का चेहरा चमकाने ( Queen’s face on dolls) के लिए अपनी मां के पर्स से रुपये निकालकर काट ( child had cut up real money) डाले. जब मां ने बच्चे के हाथ में कैंची और कटे हुए नोट देखे, तो कुछ देर के लिए वो सन्न रह गई.

विक्टोरिया इनगम (Victoria Ingham) के बच्चे एस्मे (Esme) की हरकत इतनी मासूम है, कि आप इसे सुनकर मुस्कुरा देंगे. हालांकि विक्टोरिया पर ये मासूमियत भारी पड़ गई. वे अपने बच्चे को काफी देर से अपनी आंखों के सामने नहीं देख रही थीं. ऐसे में जब वे उसे ढूंढने गईं तो बच्चा हाथ में कैंची और 20 पाउंड के नोट के साथ बरामद हुआ. मम्मी ने जब बच्चे की गुड़िया का चेहरा देखा तो वो सदमे में आ गई, क्योंकि गुड़िया के चेहरे पर मुस्कुराती हुई क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर लगी हुई थी.

20 पाउंड के नोट से बन गया गुड़िया का चेहराविक्टोरिया अपनी बेटी एस्मा के साथ रहती हैं. एक दिन एस्मे (Esme) काफी शांत होकर ऊपर कमरे में बैठी हुई थी. उसे देखने के लिए मां जब कमरे में पहुंची, तो उन्होंने बच्ची के हाथ में कैंची देखी. इतना ही नहीं बच्ची के पास ही 25 पाउंड के नोट कटे हुए भी पड़े हुए थे. जब विक्टोरिया ने आस-पास देखा तो उन्हें एस्मा की पुरानी डॉल्स भी रखी हुई थीं. इन डॉल्स में से 2 के चेहरे पर क्वीन एलिज़ाबेथ के चेहरे चिपके हुए थे, जिन्हें एस्मा ने नोट में से ही काटकर निकाला था. इतना ही नहीं बच्ची ने बड़ी मासूमियत से अपनी मां से कहा कि -‘उसके पास तीन डॉल्स हैं, लेकिन आपके पास दो ही नोट थे, ऐसे में दो ही डॉल्स के चेहरे बदले जा सके.’

ये भी पढ़ें- बर्फ जैसे ठंडे पानी में 12 घंटे तक ज़िंदा रहा लड़का, डॉल्फिंस ने बचाई जान

मां को समझ ही नहीं आया कि हंसे या रोयेविक्टोरिया ने ये पूरा वाक्या फेसबुक पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा – ‘जब मैंने देखा की बच्ची ने रानी का चेहरा अपनी डॉल्स पर चिपका रखा है, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं.’ ऐसे में मां ने अपनी बच्ची की गलती के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके पास अब सिर्फ डोनेशन का ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि बच्ची ने उन्हें कंगाल कर दिया था. विक्टोरिया ने GoFundMe के ज़रिये लोगों से मदद मांगी. फिलहाल उनके 25 पाउंड के नुकसान के बदले उन्हें 125 पाउंड मिल चुके हैं. विक्टोरिया का कहना है कि वे सारे पैसे James Cook University Hospital में डोनेट करने वाली हैं. विक्टोरिया की इस पोस्ट पर लोग अपनी मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि उनके बच्चे भी ऐसी हरकत कर चुके हैं तो कुछ का कहना है कि ये बच्चों की क्रिएटिविटी है.