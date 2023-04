बेटी जिसे 13 साल तक समझती रही बाप, कुछ और ही है उसकी सच्चाई, बताने से डर रही है मां!

Mother Wants to Tell The Truth Behind Teenager’s Birth: माता-पिता अपने बच्चों को और बच्चे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. उनके बीच ऐसा विश्वास विकसित हो जाता है कि अगर उन्हें किसी भी ऐसी बात का पता चले, जो उनसे छिपाई गई हो, तो सबसे ज्यादा दुख होता है. ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए एक मां इस परेशानी में है कि उसे अपने बच्चे के जन्म का सच उसे बताना चाहिए या नहीं.

कल्पना कीजिए कि जिस माता-पिता को आप अपना मानकर उनके साथ रह रहे हों, अचानक उनके बारे में कुछ ऐसा पता चले, जो आपको पल भर में पराया कर दे, तो कैसा लगेगा? मां को भी इसी बात का डर लग रहा है कि उसकी बेटी जैसे ही सच जानेगी, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. वो जिसे अपना पिता समझती है, वो दरअसल कुछ और है जबकि पिता की सच्चाई अलग ही है .

जिसे पिता समझा, उसने नहीं दिया जन्म

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मां ने जिस बेटी को अपने पति के साथ 13 साल तक पाल-पोसकर बड़ा किया है, वो उसके पति की संतान नहीं है. दरअसल पति को फर्टिलिटी इश्यूज़ थे, ऐसे में महिला ने संतान पैदा करने के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था. बच्ची को पति रिचर्ड के बजाय एक स्पर्म डोनर के ज़रिये जन्म दिया गया है लेकिन कभी भी पति-पत्नी ने उसके सामने इस बात का ज़िक्र नहीं किया. वे समझते थे कि बच्ची की उम्र ये सब समझने की नहीं है.

बेटी को सच बताने से डर रही मां

अब मां बेटी के सामने सच बताने से डर रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉन्ड बेटी से कमज़ोर न हो जाए. चूंकि ब्रिटेन में कानून स्पर्म डोनेशन से पैदा हुए बच्चे अपने बायलॉजिकल पिता के बारे में 18 साल की उम्र में जान सकते हैं, ऐसे में मां को उसे ये बताना ज़रूरी भी है लेकिन उसे सब कुछ बदल जाने का डर खाए जा रहा है. मां अगले 2 साल के अंदर बेटी से किसी न किसी तरह सच बताने की कोशिश कर रही है.