सहेली के बच्चे का डायपर चेंज कर रही थी महिला, खुला ऐसा राज़ कि रह गई हक्की-बक्की !

दोस्ती का रिश्ता (Cheating in Friendship) ऐसा होता है कि आप दिल खोलकर उनसे बात कर सकते हैं. सोचिए, इस रिश्ते में अगर धोखा मिले तो इंसान कितना बिखर सकता है ! एक महिला के साथ ऐसा ही धोखा किया उसकी सहेली (Affair with best friend’s husband) ने. प्रेगनेंसी के बाद सहेली की मदद करने गई महिला को एक दिन पता चला कि उसके पीठ पीछे उसके पति और सहेली का इतना गहरा अफेयर था कि उनका एक बच्चा भी हो गया.

4 बच्चों की मां के साथ ये हादसा तब हुआ, जब सहेली की डिलीवरी के बाद वो उसकी मदद के लिए घर पर ही रुकी हुई थी. नवजात बच्चे का डायपर बदलते वक्त महिला ने उसके शरीर पर ठीक वैसा ही बर्थमार्क देखा, जो उसके पति और बेटे के शरीर पर मौजूद है. इस निशान को देखकर महिला थोड़ी देर के लिए कनफ्यूज़ हो गई और फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया.

बर्थमार्क ने खोला अफेयर का राज़

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने खुद ही अपनी सहेली से कहा था कि वो उसकी मदद के लिए रुकेगी और प्रेगनेंसी में उसकी सहायता करेगी. बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के शरीर पर उसे दो वैसे ही जन्मजात निशान दिखे, जैसे उसके अपने बेटे के शरीर पर दिखे थे. ये निशान बच्चे को अपने पिता से अनुवांशिक तौर पर मिले थे. ऐसे में जब उसे बर्थमार्क दिखा, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी सहेली की बच्चा दरअसल उसके पति का भी बच्चा है. बच्ची की गर्दन पर वैसा ही निशान मौजूद था, जैसा उसके बाकी बच्चों में था.

सहेली ने मान ली अपनी गलती

TikTok Video के ज़रिये अपनी बात बताते हुए महिला कहती है कि जब ये बर्थमार्क उसने देखा, तो उसकी सहेली भी पास में मौजूद थी. हमने एक-दूसरे को देखा और मैं घर से बाहर चली गई. हालांकि इससे पहले ही महिला की सहेली ने ये बात मान ली कि बच्चा उसके पति का ही है. महिला के पति ने 6-7 महीने बाद ये बात कुबूल की और वे दोनों अलग हो गए. महिला का कहना है कि उसने अपनी सहेली से रिश्ते ठीक कर लिए क्योंकि उसकी बच्ची और मेरे बच्चे आपस में भाई-बहन हैं.