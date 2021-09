'अब्दुल चाचा' ने गाकर सुनाए महाभारत श्लोक, इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है ये वीडियो

भारत में कई धर्म के लोग (Different Religion People In India) एक साथ रहते हैं. कल्चर डिफ़रेंस (Culture Diffrence In India) के बीच भी प्यार से रहते लोगों की तारीफ पूरी दुनिया करती है. धार्मिक मतभेद के कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया भर में भारत के सद्भावना का उदाहरण दिया जाता है. हालांकि, बात अगर हिन्दू और मुस्लिमों (Hindu Muslim In India) की करें तो इन धर्मों के बीच टेंशन की खबरें सबसे ज्यादा आती है. हालांकि, इसके बावजूद कुछ मामले मिसाल पेश कर देते हैं.

सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक मुस्लिम शख्स का वीडियो वायरल (Muslim Man Viral Video) हो रहा है. सफ़ेद कुर्ता-पायजामा पहने ये शख्स सड़क पर कुछ टूरिस्ट्स के बीच खड़ा दिखाई दे रहे है. उसके साथ कुछ विदेशी दिखे. साथ ही एक महिला भी बुर्के में नजर आई. ये शख्स सबके सामने महाभारत के कुछ श्लोक गाता नजर आया. हाथों से राग और अलाप को संवारते हुए जिस जिंदादिली से शख्स ने श्लोक गए, वो लोगों का दिल जीत गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे इंस्टाग्राम पर fuddu_sperm नाम के अकाउंट पर 22 सितंबर को अपलोड किया गया. मात्र कुछ ही घंटों में इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसके आलावा हजारों लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया. एक शख्स ने लिखा कि यही है सच्चा मुसलमान, जिसके लिए सभी धर्म एक बराबर है.

वहीं वीडियो का मजाक बनाने वाले भी कम नहीं थे. एक शख्स ने लिखा कि शायद इसे कागज मिल गए. वहीं कुछ लोगों ने इसे धर्म से गद्दारी का वीडियो बताया. लोग भले ही कुछ भी कहें, ये वीडियो वाकई दिल जीतने वाला है. लोग इसे काफी शेयर कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वीडियो कहां शूट किया गया है. या वीडियो में दिखाया शख्स कौन है? हालांकि, कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने शख्स को अब्दुल चाचा कहकर संबोधित किया है.