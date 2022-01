चुपके से सामने आ गई 'मौत की घाटी' की तस्वीरें, दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता था ये देश!

रुस के ईस्टर्न पार्ट (Eastern Part Of Russia) में बसे द कमचटका पेनिनसुला (The Kamchatka Peninsula) की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इसे वैली ऑफ़ डेथ (Valley Of Death) के नाम से भी जाना जाता है. जो भी यहां जाता है, जिन्दा वापस नहीं आता.