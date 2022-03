NASA ने ढूंढ ली है एलियंस की 5000 अलग-अलग दुनिया, सौर मंडल से परे है मौजूदगी

NASA ने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे सौर मंडल (There are more than 5000 worlds beyond solar system) में शामिल ग्रहों के अलावा भी 5000 से ज्यादा ग्रह अंतरिक्ष (Space Exploration) में मौजूद हैं, जिनकी अपनी अलग दुनिया है. ये स्पेस को लेकर बड़ी खोज है.