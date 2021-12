क्या स्पेस में महिला-पुरुष बना सकते हैं संबंध? NASA ने दो सूअर पर किया सीक्रेट एक्सपेरिमेंट!

एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्वस्थ दिमाग और फिजिकल वेल बीइंग के लिए सेक्स काफी जरुरी है. सेक्स करने से इंसान का मूड अच्छा रहता है, जिसकी वजह से वो बीमारियों की चपेट में कम आता है. लेकिन एक सवाल जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है वो ये कि क्या स्पेस में सेक्स (Can You Have Sex On Space) किया जा सकता है?