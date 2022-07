इंसानों से पहले अंतरिक्ष में पहुंच चुके थे बंदर, आखिर वापसी के बाद उनका क्या हुआ ?

Monkeys in Space : अंतरिक्ष में आज इंसान ने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं. एस्ट्रोनॉट्स से लेकर सामान्य इंसान तक के अंतरिक्ष में जाने की बातें अब आम लगने लगी हैं लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इंसानों से पहले अंतरिक्ष ( NASA sent Monkeys in space) में बंदर पहुंचे थे.











Follow us on