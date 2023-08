लोगों को होटलों में जाकर वहां की सुविधाएं बहुत पसंद आती हैं. किसी चीज के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ साफ-सुथरा मिल जाता है. बाथरूम तक चमकदार होते हैं और उनमें शैंपू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, साबुन आदि जैसी हर सुविधाएं मौजूद होती हैं. पर क्या मुफ्त में मिली इन सुविधाओं का फायदा मेहमानों को उठाना चाहिए? क्या होटल में मिलने वाली मुफ्त की चीजें सुरक्षित होती हैं? इन दिनों एक होटल मैनेजर की सलाह काफी चर्चा में है, जिसने बताया कि होटल में जाकर कभी भी मुफ्त के शैंपू (Never use shampoo of hotel) या कंडीशनर से अपने बाल नहीं धोने चाहिए. चलिए आपको इसका कारण भी बता देते हैं.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर @travelinghotelmanager नाम का एक अकाउंट है. इस अकाउंट पर ट्रैवलिंग टिप्स (Hotel manager travel tips) दी जाती है. हाल ही में एक वीडियो इस अकाउंट पर पोस्ट किया गया है जिसमें होटलों (Travel tips for hotels) के बाथरूम में रखे मुफ्त के शैंपू, कंडीशनर या फिर बॉडी वॉश के बारे में जरूरी जानकारी दी गई है. जब भी हम होटल में रुकने जाते हैं, बेहिचक इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं. पर इस वीडियो में बताया गया है कि उनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए.

होटलों में रखी शैंपू-कंडीशनर की बोतल को खोला जा सकता है, ऐसे में उससे छेड़छाड़ हो सकती है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

ना करें होटल के शैंपू का इस्तेमाल

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक होटल मैनेजर ने कहा कि जब भी आप किसी होटल में जाएं तो वहां के बाथरूम में रखे शैंपू, बॉडी वॉश, कंडीशनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें. इसका कारण ये है कि ये सारी चीजें आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में रखी होती हैं जिसको आसानी से ढक्कन के जरिए खोला जा सकता है. कई बार शरारती तत्व, या पहले रुके मेहमान उन बोतलों में हेयर कलर, ब्लीच या कुछ भी डालकर बंद कर सकते हैं जो दूसरों की चमड़ी, बाल या शरीर के लिए खतरनाक हो सकते हैं.

खुद का शैंपू लेकर आएं लोग

उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि वो घर से अपना छोटे साइज का शैंपू और कंडीशनर लेकर आएं और अगर वो उसे लाना भूल गए हों तो सीधे रिसेप्शन पर जाकर वहां होटल कर्मी से एक छोटा पैकेट शैंपू मांग लें. पैसे देकर बंद पैक खरीदना होटलों में बेहतर विकल्प होता है.