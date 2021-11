Trending: ट्विटर पर छाया कोरोना का नया वेरिएंट #Omicron, ठंड में घूमने के प्लान पर फिरा पानी

Corona New Variant #Omicron : कोरोना नाम की महामारी (Corona Pandemic New Variant) ने पिछले दो साल से लोगों का जीना हराम कर रखा है. जैसे ही ज़िंदगी पटरी पर आने लगती है, कोविड का नया वेरिएंट (New Covid 19 variant Omicron) मुंह फाड़कर खड़ा हो जाता है. इस बार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant ) के दस्तक देते ही भारत में लोग सोशल मीडिया पर इसे ट्रेंड (#Omicron trending on Twitter) करने लगे. कोरोना के दोगुने खतरनाक वेरिएंट से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक क्रिएटिव मीम्स (Memes on Omicron Variant) ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं.