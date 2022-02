चिड़िया लेकर आ गई नई तबाही! पक्षियों के ज़रिए इंसानों में फैलने लगा नया वायरस

एक नई बीमारी दस्तक दे रही है जो तेज़ी से संक्रमण फैलाने वाली है. इस बार इसके कैरियर बने हैं पक्षी. जी हां अभी तक हम कोविड के नए-नए स्ट्रेन, उससे बचाव और उसके इलाज के जूझ ही रहे हैं कि अब एक और वायरस ने दस्तक दे दी है. ये भी एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है जिसकी आहट मिल चुकी है. लिहाज़ा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है की अगर वक्त रहते संभलेंगे नहीं तो स्थिति पहले से भी भयावह हो सकती है. इसलिए अभी से हो जाइए सावधान.

ऑस्ट्रेलिया में चिड़ियों में एक नई बीमारी का पता चला है जो एक से दूसरे में संक्रमण फैला रहा है. ये वायरस का नया स्ट्रेन है जो पक्षियों से इंसान में फैलने वाला स्ट्रेन बताया जा रहा है. इसका नाम है क्लैमाइडिया सिटासी (Chlamydia psittaci) इस नए स्ट्रेन पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च तेज़ कर दी है. मगर इसका समाधान कब तक सामने आएगा कहा नहीं जा सकता. लिहाज़ा वैज्ञानिक इस वक्त चिड़ियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दे रहे हैं.

एक तिहाई पक्षियों में फैल चुका संक्रमण

कूकाबुरा (Kookaburras) ऑस्ट्रेलियाई पक्षियों की कई प्रजातियों में से एक है जो क्लैमाइडिया से संक्रमित हैं. ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में इलाज करा रहे करीब एक तिहाई पक्षी क्लैमाइडिया से संक्रमित है. सभी की टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है. ये सभी बीमार हालत में अस्पताल लाए गए थे. टेस्ट होने पर सभी पॉज़िटिव पाए गए. क्लैमाइडिया वाले पक्षियों की बढ़ती संख्या उन वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है जिन्हें इसके इंसानों में फैलने का डर है. ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय (University of the Sunshine Coast in Queensland) में मार्टिना जेलोकनिक की टीम ने एक वन्यजीव अस्पताल (wildlife hospital) में कई प्रजातियों के करीब 564 पक्षियों की जांच की है जिनमें से 29 फीसदी पक्षियों में क्लैमाइडिया के इस स्ट्रेन की जांच रिपोर्ट पॉज़िटिव आई. वैज्ञानिकों के लिए ये पूरी तरह से नए हैं.

नए संक्रमण की आहट लेकर आ गए पक्षी, तेज़ी से फैल रहा है संक्रमण

पक्षियों से इंसानों में फैलने लगा वायरस

पक्षियों में फैल रहा संक्रमण सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज (sexually transmitted disease.) है जिसके इंसानों में फैलने का डर है. आशंका है कि ये फ्लू की तरह पक्षियों से इंसानों और अन्य जानवरों में भी फैल सकता है. ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तीन में से एक पक्षी क्लैमाइडिया से संक्रमित पाया जा रहा है. कई ऐसे लोग जो पक्षियों के करीब रहते हैं या किसी न किसी तरह उनके संपर्क में आते हैं उनमें भी संक्रमण पाया गया है. लिहाज़ा वहां पक्षी पालने या उनकी देखरेख करने वालों को उनके करीब जाने से पहले सेफ्टी गियर (protective gear) पहनने का निर्देश दिया गया हैं. वहीं न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में बर्ड टू ह्यूमन इंफेक्शन की चिंताजनक रिपोर्ट पहले ही आनी शुरु हो चुकी है. हालिया जानकारी के मुताबिक विक्टोरिया के ब्राइट (Bright, Victoria) में बगीचे में काम करने के दौरान कुछ पक्षियों की ड्रॉपलेट्स के संपर्क (exposure to bird droppings) में आने से 16 लोग इस नए बैक्टीरिया के शिकार हो गए जिनमें से एक की मौत हो गई. लिहाज़ा ये आंकड़े डराने वाले. इलसिए हमे ठीक उसी तरह सावधान रहने की ज़रूरत है जैसे हम कोरोना (Corona) या कोविड (Covid) को लेकर सतर्कता बरतते रहे हैं. अन्यथा एक नई तबाही के लिए दुनिया को तैयार रहना होगा.