मशीनों के तौर पर भी इंसानों को पसंद हैं महिलाएं, Female Robots पर आया दिल !

Humans More Attracted to Female Robots than Male : सुनने में ये बेहद अजीब बात है, लेकिन इंसानों को मशीनों (Artificial Intelligence ) के तौर पर भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में दिलचस्पी है. ये बात एक ताज़ा स्टडी में पाई गई है कि जब बात महिला और पुरुष रोबोट्स की आती है तो लोग महिलाओं की शक्ल-सूरत वाले रोबोट्स की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं.

वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी (Washington State University) की ओर से की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि बात जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों की होती है तो लोग महिलाओं के नाम वाली मशीनों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं. करीब 170 लोगों पर की गई स्टडी के ज़रिये ये पाया गया है कि समाज में आज भी महिलाओं और पुरुषों को लेकर पुरानी सोच बरकरार है.

लोगों का दिल आया महिला रोबोट पर

इस रिसर्च के तहत कुल 170 लोगों को शामिल किया गया. शोधकर्ताओं ने दो ह्यूमेनॉयड रोबोट्स को लेकर अपनी स्टडी की थी, इनमें से एक का नाम एलेक्स (Alex) रखा गया, जिसे पुरुष के तौर पर डिज़ाइन किया गया था जबकि दूसरी रोबोट महिला के तौर पर डिज़ाइन की गई थी, जिसका नाम सराह (Sarah) था. इनकी रोबोट्स का चेहरा इंसानों की तरह बनाया गया था और इनकी स्क्रीन इंटरएक्टिव थी. इस सर्वे को सूबिन सिओ नाम के असिस्टेंट प्रोफेसर ने किया था, जिसका नतीजा International Journal of Hospitality Management में पब्लिश किया गया है.

क्या था रिसर्च का नतीजा ?

रिसर्च के नतीजे के तौर पर शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग एलेक्स के बजाय सराह से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे थे. आमतौर पर समाज में लोग पुरुषों के बजाय महिलाओं के साथ बेहतर महसूस करते हैं. यही वजह है कि मशीनों के तौर पर भी उन्हें पुरुष रोबोट के बजाय महिला रोबोट ज्यादा आकर्षक लगी. अब शोधकर्ता इस तथ्य पर काम कर रहे हैं कि रोबोट्स को मानसिक तौर पर इंसानों से जोड़ा जा सके और लोग उनसे ज्यादा सहज महसूस करें. इससे पहले भी एक स्टडी में ये बात सामने आ चुकी है कि सैलानी होटल्स में इंसानों के बजाय मशीनों के ज़रिये जानकारी लेना पसंद करते हैं, इसकी वजह महामारी भी हो सकती है.