New Technology : अब झूठ छिपा नहीं पाएगा चेहरा, मांसपेशियां खोल देंगी सारा राज़

Science and Technology: कहा जाता है कि झूठ (Lie Detection Test) किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता, न ही किसी का चेहरा देखकर सच और झूठ का पता लगाया जा सकता है. अगर हम आपसे ये कहें कि अब ये बात पूरी तरह संभव है कि इंसान का चेहरा (Technology to detect lie ) उसका झूठ दुनिया के सामने ला दे, तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा. हालांकि इज़रायल के वैज्ञानिकों (New Inventions) ने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली है, जिसमें शख्स का चेहरा ( Facial Movements Will Expose Liars) ये बता दे कि सामने वाला सच कह रहा है या झूठ.