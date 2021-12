घने जंगल में खतरनाक सांपों-अजगरों से घिरी मिली नवजात बच्ची, 48 घंटे तक किया संघर्ष !

Newborn Baby Found in Forest : नवजात बच्चों (Special Care for Newborn Baby) का माता-पिता बेहद खास ख्याल रखते हैं. सोचिए अगर कोई तुरंत पैदा हुआ बच्चा 2 दिन तक किसी जंगल में अकेला रहे, तो उसकी क्या हालत होगी? थाईलैंड (Thailand News) के जंगलों में एक नवजात बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ, जब वो बच्ची रेस्क्यू टीम (Rescue Team Found Newborn Baby in Forest) को मिली तो उसकी हालत बेहद खराब थी.