शादी के अगले दिन हनीमून की जगह कब्रिस्तान पहुंचे पति-पत्नी, 1 दिन में किया 15 लोगों का अंतिम संस्कार

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक कपल की खूब चर्चा हो रही है. ये कपल शादी के तुरंत बाद हनीमून की जगह कब्रिस्तान (Couple Reached Cemetery Just After Marriage) पहुंच गया. ये कपल हनीमून पर जाने की जगह कब्रिस्तान में कोरोना मरीजों की लाश दफनाने (Newly Wed Couple In Cemetery) पहुंचा. जब इसकी जानकारी लोगों को हुई, तो सबने इनकी तारीफ शुरू कर दी.