Amazing : सदियों से बह रहा है तिलस्मी झरना, विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया पाताल से आते पानी का राज़

Mysterious Spring in France: कुदरत ने कुछ चीज़ें (Natural Mysteries Around The World) ऐसी बनाई हैं, जिनसे जुड़ा रहस्य सुलझाने में इंसान भी हार मान लेता है. एक ऐसा ही तिलस्म (Miracle of Nature) समेटे हुए है फ्रांस के बरगंडी राज्य (France’s Burgundy region) में बहने वाला झरना. कहते हैं सदियों से ये झरना इसी गति से बह रहा है, लेकिन इसका उद्गम स्थल (Unsourced Spring in France) कोई नहीं जान पाया. दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring).