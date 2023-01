पान के खोखे का जितना है किराया, उतने में लोग विदेश घूम आते हैं! नौकरी से लाख गुना बेहतर है टर्नओवर

Pan Selling Has Better Turnover Than Corporate Job: अगर आप घर से फॉर्मल कपड़ों में गाड़ी से निकलकर खुद को बड़ा आदमी समझ रहे हैं तो आज आपको नोएडा के पानवालों के बारे में जानकर शर्म आ जाएगी. आम नौकरी में इंसान कितना कमा लेगा – 50 से 60 हज़ार या फिर हद से हद 1-2 लाख रुपये महीना. तो आप ये भी जान लीजिए कि नोएडा के चलते-फिरते इलाके सेक्टर-18 में पान वाले भैया इससे कहीं ज्यादा अपनी दुकान का किराया दे देते हैं. शायद इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप फॉरेन ट्रिप मारकर खुश हो जाएंगे.

अगर नुक्कड़ के पनवाड़ी के पास आप छुट्टे पैसे इसलिए छोड़ देते हैं कि वो गरीब है, तो आपको नोएडा के सेक्टर-18 में पान का खोखा लगाने वाले सोनू भैया (Pan Seller Bids 3.25 Lakh/Month for Kiosk) के बारे में जानने की वाकई ज़रूरत है. खोखे को परमानेंट खरीदने की तो कोई सोच भी नहीं सकता है क्योंकि इसका मासिक किराया ही एक अच्छी-खासी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले कर्मचारी की 30 दिन की सैलरी से ज्यादा है. चलिए आपको बताते हैं हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि नौकरी-वौकरी में कुछ नहीं रखा है, असली कमाई तो नोएडा में पनवाड़ी कर रहे हैं.

सोनू भैया ने सवा 3 लाख में खरीदा खोखा

नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर-18 के 10 पान के खोखों की नीलामी की. मंगलवार को इनमें से 7 खोखों पर बोली लगाई गई. आरक्षित पर नोएडा अथॉरिटी ने इसका किराया 27 हज़ार रुपये/महीना तय किया था. इसमें से एक खोखे को हासिल करने के लिए 20 लोग बोली लगा रहे थे, लेकिन इस बिड को जीता है बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले सोनू कुमार झा ने. सोनू भैया ने इस खोखे को लेने के लिए 3.25 लाख रुपये महीने की बोली लगाई और दुकान हासिल कर ली. अभी हैरान मत होइए क्योंकि सोनू को आवंटन पत्र हासिल के लिए 14 महीने यानि करीब 45 लाख रुपये का भुगतान 10 दिन के अंदर कर देना है और वो इसके लिए तैयार हैं. जिस पाने के खोखे पर सोनू ने ये दांव खेला है, उसका क्षेत्रफल सिर्फ 7.59 वर्गमीटर है लेकिन आम आदमी इसे लेने की सोच भी नहीं सकता.