नॉर्थ कोरिया में तानाशाह का अजीबोगरीब फरमान, बच्चों के नाम रखो 'बम' 'सैटेलाइट'और 'बंदूक'!

North Korea Weird Pariotic Name: उत्तर कोरिया (North Korea) का नाम आते ही दिमाग में वे सारे अजीबोगरीब नियम-कानून (Weird Rules in North Korea) आने लगते हैं, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलते हैं. वहां के लोगों को भले ही ये किसी के सामने कहने की आज़ादी न हो लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि जिन लोगों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की भी आज़ादी न हो, उनकी मनोदशा क्या होगी. हाल ही में उत्तर कोरिया के लोगों को बच्चों का नाम रखने के लिए भी (Babies’ Unique Names in North Korea) सरकारी सलाह दी जा रही है.

तानाशाह किम जोंग उन ने अब लोगों के कपड़े और हेयरस्टाइल के बाद उनके बच्चों के नाम की च्वाइस में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. उन्हें कहा गया है कि वे बच्चों के नाजुक नामों के बजाय थोड़े सख्त और देशभक्ति से ओतप्रोत नाम रखें उत्तर कोरिया में लोग अपने बच्चों के नाम बम और बंदूक रख रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा तानाशाह किम जोंग उन के आदेश से किया जा रहा है, ताकि बच्चों के नाम से सॉफ्टनेस नहीं बल्कि देशभक्ति का जज़्बा झलके.

‘बम’, ‘बंदूक’ और ‘सैटेलाइट’ होंगे बच्चों के नाम

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये आदेश दिया गया है कि बच्चों के नाजुक और सॉफ्ट साउंड करने वाले नामों की जगह Chong Il (बंदूक), Chung Sim (वफादारी), Pok Il (बम) और Ui Song (सैटेलाइट) जैसे नाम रखे जाएं. जिन लोगों के नाम प्यार, खूबसूरती और ऐसे जज़्बातों से जुड़े हैं, उनके नाम बदलने का भी आदेश दिया गया है. किम जोंग उन के मुताबिक ये नाम वेस्टर्न कल्चर से जुड़े हुए लगते हैं. लोगों को इस आदेश का पालन करना है वरना उन पर जुर्माना या उससे भी बढ़कर सज़ा मिल सकती है.

पिछले महीने जारी हुआ था नोटिस

Radio Free Asia के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लोगों को इससे परेशानी हो रही है क्योंकि अधिकारी उन्हें बच्चों के नाम बदलने के लिए कह रहे हैं. पिछले महीने एक नोटिस के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों पर लगातार बच्चों को नाम बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है. लोग इसके खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन तानाशाह के आदेश के आगे उनकी एक नहीं चल रही है.