1000 रुपये थी नोट की कीमत, खड़े-खड़े बिक गया 3 लाख में! जानिए क्या थी खासियत ...

1000 Rupees Being Sold for More than 3 Lakh: सामान्य रूप से किसी सिक्के या नोट की कीमत उतनी ही होती है. फिर भी कुछ सिक्के और नोट दुर्लभ होने की वजह से इतनी ऊंची कीमत में बिक जाते हैं, जितने की उम्मीद पहले नहीं की गई होती है. ब्रिटेन में एक ऐसी ही करेंसी की कीमत असल से 1000 गुना से ज्यादा आंकी गई है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इसमें क्या खास है, जो नोट की इतनी ज्यादा कीमत लगी है.

नोट की असली कीमत तो इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन वो अपनी ओरिजनल कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है. आखिर वो क्या वजह होती है कि कम वैल्यू वाले नोट (1000 Rupees Being Sold for More than 3 Lakh) और सिक्के भी ऊंची कीमत पर बिक जाते हैं? डेलीस्टार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 पाउंड यानि 1000 रुपये की वैल्यू वाले नोट की कीमत सिर्फ एक खासियत की वजह से 3 लाख रुपये आंकी गई है.

नोट का सीरियल नंबर है खास

करेंसी की कीमत इसलिए ज्यादा आंकी गई है क्योंकि करेंसी का सीरियल नंबर बेहद खास है. 10 पाउंड (भारतीय मुद्रा में 1000 रुपए) का AH17 75 सीरियल नंबर वाला प्‍लास्टिक नोट अगर किसी के पास है तो इसकी कीमत साढ़े तीन लाख रुपए से भी ज्‍यादा लगी है. दरअसल ये नंबर अंग्रेज़ी की मशहूर लेखिका जेन ऑस्टन के जन्म और मृत्यु के वर्ष को मिलाकर बना है. उनका जन्म 1775 में हुआ था और मौत 1817 में हुई थी और नोट का सीरियल नंबर AH17 75 है. यही वजह है कि इसकी डिमांड ज्यादा रही और कलेक्शन करने वालों ने इसके लिए साढ़े 3 लाख तक खर्च कर डाले.

हैरान कर देंगे दुनियाभर के अजीब नियम आगे देखें…

इन सिक्कों की भी रही डिमांड

ChangerChecker.com में भी इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. तांबे का 20 पेंस यानि 20 रुपये का सिक्का भी अपने सीरियल नंबर की वजह से 75 हज़ार रुपये में बिक गया. साल 2011 में इसी सिक्के की कीमत 15 हज़ार रुपये लगाई गई थी. डबल क्वीन हेड वाले 50 पेंस यानि 50 रुपये के सिक्के की कीमत भी 55 हज़ार रुपये लग चुकी है. इसके अलावा क्यू गार्डंस और लंदन ओलंपिक 2012 वाले सिक्के की डिमांड आज भी है. ये सारी करेंसीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने यूनिक फीचर्स की वजह से हज़ारों गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहे हैं.