नर्स का खुलासा- मौत से ठीक पहले एक ही बात कहता है मरने वाला, यकीन नहीं कर पाएंगे आप

सोशल मीडिया (Social Media) पर जूली (Julie) नाम की एक नर्स ने सनसनीखेज खुलासा किया है. इस नर्स ने बताया कि मौत से ठीक पहले (What Happens Before Death) ज्यादातर लोग एक ही तरह की बात करते हैं. इसे जानने के बाद लोग हैरान हैं.