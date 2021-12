Weird : पति को है बीवी के पैरों से प्यार, सिर्फ जूतों पर लुटाता है अच्छी-खासी रकम

Weird Obsession : प्यार, रिश्ते और रोमांस के बारे में हर किसी की अपनी च्वॉइस (Romantic Relationship) होती है. किसी को इंटेलिजेंट लोग पसंद आते हैं तो कोई मासूमियत पर दिल हार जाता है. कुछ लोग सामने वाले के लुक्स (Men Impress With Looks) पर ही मर-मिटते हैं, लेकिन शायद ही आपने कोई ऐसा शख्स सुना हो, जो अपनी पत्नी के पैरों पर प्यार (Man Loves His Wife's Foot ) लुटाता हो. एक अमेरिकन कपल की अजीबोगरीब कहानी (Man Spends Lakhs on Wife's Footwear) सामने आई है, जिसमें महिला के होने वाले पति को सिर्फ उसके पैरों से प्यार है.