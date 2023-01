ईबुक ebook, किंडल और ऑनलाइन कक्षाओं online classes से पहले, पुस्तकालय और प्रैक्टिस बुक ही थीं जो छात्रों को कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद करती थीं. इन्‍हीं में से एक थी रेन एंड मार्टिन की अंग्रेजी बुक Old edition of Wren and Martin sparks nostalgia. छात्रों की कई पीढ़ियों ने इससे पढाई की . यही कारण है कि लगभग हर घर में इसकी एक प्रत‍ि जरूर मिलेगी. इसे अंग्रेजी भाषा की बारीकियों पर महारत हासिल करने के लिए देश की सबसे शानदार पुस्‍तक माना जाता है.

सबसे अच्‍छी बुक

आज भी अंग्रेजी भाषा के छात्र इस पुस्तक का रिफरेंस लेते हैं और इससे सीखते हैं. पुस्तक में कई बार बदलाव किए गए हैं. इसके कई संस्करण बनाए गए हैं पर यह आज भी लोगों की पहली पसंद के तौर पर है. हाल ही में, एक ट्विटर यूजर शेखर अय्यर @SHEKARSUSHEEL ने यह बुक शेयर किया तो लोगों को पुराने दिन याद आ गए. किसी ने इसे रत्‍न बताया तो किसी ने कहा, गुड ओल्‍ड डेज.

तीन लाख से ज्‍यादा लोगों ने देखा

पांच जनवरी को शेयर किए गए पोस्ट में आप पुरानी किताब की तस्वीर देख सकते हैं. पोस्ट में लिखा था, किसी को यह याद है? इस तस्वीर को शेयर किए जाने के बाद से अब तक तीन लाख से ज्‍यादा लोग इसे देख चुके हैं. सात हजार से ज्‍यादा लोगों ने इसे लाइक क‍िया है और करीब पांच सौ बार रीट्वीट किया जा चुका है.

50-50 वर्षों से सहेज कर रखा

बुक को लेकर लोग अपनी यादें साझा कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूं..! परीक्षाओं की तैयारी करते समय इस किताब को पढ़ने की मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। क्या यह अभी भी उपलब्ध है.? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बेशक, इसे याद किया. मैंने अभी अभी इसका नया संस्‍करण खरीदा है. यह देखकर न‍िराशा हुई क‍ि यह पूरी तरह बदल गया है. जब मैं शब्दों या व्याकरण और वाक्यों के लिए जूझता हूं तो रेन और मार्टिन को याद करता हूं. एक अन्‍य यूजर ने लिखा, हां मैंने इसे 40 साल तक बचाया. लेकिन मेरे बच्चों ने इसे फेंक दिया. मेरे पिता ने मेरे लिए यह रत्न तब लाया था जब मैं 12 साल का था. एक ने कहा, अंग्रेजी सीखने की बाइबिल… गोश… स्कूल के दिनों में एक निरंतर साथी. एक ने कहा, रेन एंड मार्टिन की इस अनमोल छोटी किताब को कौन भूल सकता है. मैंने अपनी प्रति 50 वर्षों से सहेज रखी है.