World Record : दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्ता, उम्र है 21 साल और पसंद है देर तक सोना

घर में पाले जाने वाले डॉग्स (Dog and Owners) हमारे लिए परिवार के किसी सदस्य की तरह होते हैं, वो बात अलग है कि वो हमारा साथ इसलिए जल्दी छोड़ जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल तक हो सकती है. कुछ डॉग्स 18 साल तक भी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन ऐसा कम ही होता है. आज हम आपको एक ऐसे डॉग (Oldest Dog Living) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 21 साल की ज़िंदगी जी चुका है यानि वो दुनिया का सबसे बूढ़ा कुत्ता ( TobyKeith is The Oldest Living Dog) है.

21 साल के टॉबीकीथ (Tobykeith) को दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्ता होने का खिताब मिला है. Chihuahua प्रजाति के इस डॉग को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) की ओर से दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र वाला जीवित कुत्ता (Oldest Dog Living)बताया गया है. कुत्ते की मालकिन गिसेला शोर (Gisela Shore) बताती हैं कि टॉबीकीथ उनके पास तब से है, जब वो छोटा पपी था.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें- Spider-Man के फैन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 292 बार देख डाली एक ही फिल्म !

अच्छी डायट और अच्छी देखभाल ज़रूरी

किसी डॉग का 21 साल तक ज़िंदा रहना ही अपने आपमें अजूबा है. उसे संतुलित खाना दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन, सब्जियां और चावल होता है. डॉग की 2 बहनें हैं, जिनमें से एक 7 साल की और दूसरी 3 साल की है. टॉबीकीथ को धूप में लेटना और ज्यादातर वक्त सोते रहना पसंद है. पहले वो खूब टहलता था और अपनी बहनों के साथ खेलता था लेकिन अब वो थक जाता है. डॉग का जन्म 9 जनवरी, 2001 को हुआ था और अब वो 21 साल 2 महीने और 6 दिन का है.