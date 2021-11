सांस नहीं फूलने देगा वैज्ञानिक कपड़ा, शरीर के हिसाब से फैलकर करेगा ऑक्सीजन सप्लाई

Science Research : विज्ञान (New Science Invention) के पास हर चीज़ का जवाब है. आजकल वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक उपयोगी चीज़ों का आविष्कार (Useful Science Inventions) कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक अब एक ऐसा फैब्रिक (Scientists invented breathable fabric) तैयार किया गया है, जो आपके शरीर के मुताबिक ऑक्सीजन (Omni Fiber supplies oxygen to body) की सप्लाई करेगा. इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है, जो शारीरिक मेहनत करते हैं.