भूखे शख्स ने झटपट ऑनलाइन किया खाने का ऑर्डर, डिलीवरी ब्वॉय ने थमा दिया खाली डिब्बा

अमेरिका के बाल्टिमोर (Baltimore, Maryland, USA) में 31 साल के एक शख्स के साथ अजीबोगरीब घटना घटी. माइकल (Mykul Myas) नाम के इस लड़के को बहुत तेज़ भूख लगी थी और उसे मैक्सिकन फूड (Mexican food) खाने का मन हुआ उसने बाहर जाकर खाने से बढ़िया समझा कि क्यों न घर बैठे कुछ मेक्सिकन फूड ऑनलाइन आर्डर कर दिया जाए. लिहाज़ा उसने खाना ऑर्डर किया और बेसब्री से इंतज़ार करने लगा.

माइकल ने ऑनलाइन ‘बरीटो बाउल’ (Burrito bowl)नाम की एक डिश आर्डर कर दी. खाना डिलीवर होने के इंतज़ार में बहुत देर हो रही थी. एक तरफ खाना डिलीवर ही नहीं हो रहा था, दूसरी तरफ उस शख्स की भूख बढ़ती ही जा रही थी. करीब 45 मिनट बाद जाकर दरवाज़े की घंटी बजी. जब माइकल ने दरवाज़ा खोला तो सिर पकड़ लिया.

फटाफट खोला दरवाजा, सफाचट मिला खाना

माइकल भूख से तड़प रहा था. उसे इंतज़ार का एक-एक मिनट घंटों की तरह लग रहा था. तभी अचानक घर के दरवाज़े की घंटी बज उठी. उसकी खुशी की ठिकाना न रहा. वो फटाफट भागा और दरवाज़ा खोला लेकिन दरवाज़े पर डिलीवरी बॉय था ही नहीं. वो निराश हो गया तभी नज़र दरवाजे पर ही नीचे की तरफ गई जहां फूड पैकेज पड़ा मिला, जिसे खोलते ही उसके होश उड़ गए. पैकेट में खाना था ही नहीं, वो तो पहले ही सफाचट हो चुका था. साथ में एक नोट लिखा हुआ कागज़ मिला. जिसमें लिखा था- ‘अगली बार टिप ज़रूर देना'(Leave a tip next time). मतलब खाना आर्डर करने वाले ऐप पर टिप न देने की वजह से डिलीवरी बॉय ने खाना रास्ते में ही सफाचट कर दिया. इतना ही नहीं नोट में ये भी लिखा था कि फूड डिलीवरी कम्पनी को उसे निकालने के लिए परेशान मत करना. मैं अमेज़ॉन वापस जा रहा हूं (Going back to Amazon).

सौ.इंस्टाग्राम/ Mykul Myas: डिलीवरी ब्वॉय ने नोट के साथ छोड़ा खाली डिब्बा

टिप के लिए कैश लेकर कर रहा था इंतज़ार

कहानी सिर्फ इतनी भर होती तो फिर भी बात ठीक थी. दरअसल माइकल ने ऐप पर टिप नहीं दिया था क्योंकि वो डिलीवरी बॉय को कैश में टिप देना चाहता था. जब इस बारे में माइकल ने फेसबुक (Facebook post) पोस्ट डाला तो और ज़्यादा हैरान रह गया. वहां लोगों ने फूड डिलीवरी बॉय की गलती बताने के बजाय, माइकल को ही टिप न देने के लिए खरी-खोटी सुना दी. माइकल ने बताया कि आधे कमेंट्स या तो मज़ाक उड़ाने वाले थे या फिर हेट-स्पीच वाले.