अगर लेना चाहते हैं नज़रों का टेस्ट, तो 20 सेकेंड में ढूंढिए तस्वीर में पड़ी खाली बोतलें !

Can you Spot 5 Empty Bottles: जब हमारी ज़िंदगी में टीवी-मोबाइल और इतने सारे मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो लोग अपना समय बिताने के लिए आखिर क्या करते होंगे ? वे तरह-तरह की गतिविधियों में लगे रहते थे और जो दिमागी कसरत (Spot The Object Puzzles) करना पसंद करते हैं, वे तरह-तरह की पहेलियां सुलझाते थे. वैसे ये पहेलियां (Mind Boggling Puzzles) आज भी खूब चलन में हैं और लोग इसे सॉल्व करके अपनी नज़र और तर्कशक्ति की परीक्षा लेते रहते हैं.

इस वक्त एक ऐसी पहेली वायरल (Viral Puzzles) हो रही है, जो शुद्ध तौर पर आपकी नज़रों और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का परीक्षण करेगी. तस्वीर के अंदर पूल में पड़ी ढेर सारी बोतलों के बीच आपको ढूंढ निकालनी हैं कुछ खाली बोतलें, ये काम आपको सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर कर दिखाना है. ये चैलेंज आपकी तेज़ नज़रों का टेस्ट है. हमें उम्मीद है कि आप ये चैलेंज वक्त से पहले ही पूरा कर लेंगे.

20 सेकेंड में ढूंढ निकालो खाली बोतलें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को ऑप्टिकल एल्यूज़न के स्पेशलिस्ट हंगेरियन आर्टिस्ट गेर्जली डुडास की बनाई है. इस स्केच में पूल के अंदर ढेर सारी भरी हुई बोतलें तैर रही हैं. बोतलों के आस-पास 3 डॉल्फिन भी तैर रही हैं. इन ढेर सारी बोतलों के बीच कुछ बोतलें खाली भी हैं. इनकी संख्या कुल 5 है, जिन्हें आपको अपनी तेज़ नज़रों का इस्तेमाल करके ढूंढना है. आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको 20 सेकंड के अंदर ही बोतलें खोज निकालनी हैं. फिर शुरू हो जाइए और जल्दी से चैलेंज पूरा करके दिखाइए.

तस्वीर के अंदर पूल में पड़ी ढेर सारी बोतलों के बीच आपको ढूंढ निकालनी हैं 5 खाली बोतलें. (Credit- Twitter/@thedudolf)

कनफ्यूज़न ही कनफ्यूज़न

डुडॉल्फ नाम से मशहूर इस आर्टिस्ट की खासियत ही है कि वो अपनी कला से लोगों को कनफ्यूज़ कर देते हैं. इस तस्वीर में भी ऐसा ही है. आप नज़रें गड़ाकर खाली बोतलें ढूंढेंगे, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी. वैसे 20 सेकेंड में अगर आपको ये नहीं मिलतीं तो आप थोड़ा और वक्त ले सकते हैं.

इसका सही जवाब तस्वीर में देख सकते हैं कि पांचों बोतलें कहां-कहां बिखरी हुई थीं. (Credit- Twitter/@thedudolf)

अगर अब भी आपको बोतलें नहीं मिलीं, तो आप इसका सही जवाब तस्वीर में देख सकते हैं कि पांचों बोतलें कहां-कहां बिखरी हुई थीं, जो आपकी नज़र में नहीं आ रही थीं.