तस्वीर में दिख रही है खोई-खोई सी लड़की, पर कहीं गुम है उसका प्रेमी, 10 सेकेंड में ढूंढने का है चैलेंज

Spot the Woman’s Lover In This Picture: ऐसी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, जो दिखने में तो सिंपल लगती हैं लेकिन उसके पीछे छिपी हुई चीज़ ढूंढने में पसीने छूट जाते हैं. ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल एल्यूज़न वाली तस्वीर कहा जाता है, जो नज़रों को धोखा दे देती हैं. एक ऐसी ही तस्वीर आज हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें आपको अकेली बैठी लड़की के प्रेमी को ढूंढ निकालना है, जो आसानी से दिख नहीं रहा है.

आज जो भ्रमित करने वाली तस्वीर आपके सामने है, उसमें एक लड़की बगीचे में बैठी हुई है. आपको करना ये है कि वहीं पर मौजूद उसके प्रेमी को 10 सेकेंड के अंदर ढूंढ निकालना है. तस्वीर एक स्केच है, जिसमें लड़की पेड़ के नीचे अकेली बैठी हुई है और उसका प्रेमी आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा है. ज्यादातर लोग इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाए हैं. ऐसे में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए.

कहां छिपा है लड़की का प्रेमी

इस स्केच में एक महिला आपको उदास बैठी हुई दिखाई देगी. अपने प्रेमी से मिलने आई महिला तो यहां दिखाई दे रही है, लेकिन उसका प्रेमी आसपास कहीं नहीं दिख रहा. प्रेमी के नहीं पहुंचने पर महिला चुप बैठी हुई है. ऐसे में आपको करना ये है कि तस्वीर में उसके प्रेमी को ढूंढ निकालना है. वैसे बहुत से लोग इस काम में फेल हो चुके हैं, लेकिन तस्वीर में ही प्रेमी कहीं छिपा हुआ है. इसे ढूंढने में 98 फीसदी लोग फेल हो चुके हैं लेकिन अगर आप ये काम 10 सेकंड में पूरा कर पाए तो वाकई आपकी ऑब्रज़र्वेशन स्किल्स कमाल की हैं.

तस्वीर में आपको लड़की के प्रेमी का चेहरा ढूंढना है, वो भी 10 सेकंड में.

क्या दिख गया प्रेमी का चेहरा

ये पहेली काफी पुरानी है और दावा कियागया है कि अगर कोई इसे तय समय में सॉल्व कर लेता है तो उसका आईक्यू लेवल वाकई काफी ज्यादा है. ऐसी पहेलियों में ज्यादा दिमाग खपाने वाले लोगों का आईक्यू वैसे भी बढ़ता ही है. तो क्या आप अब तक इसे सॉल्व कर पाए हैं?

तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रेमी का चेहरा कहां छिपा है.

उम्मीद है अब तक प्रेमी को आपने ढूंढ लिया होगा. अगर अभी भी प्रेमी का चेहरा नहीं दिखा है, तो फिर ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है. आप जवाब वाली तस्वीर देख सकते हैं.