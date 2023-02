तस्वीर में लिखा हुआ है 'LARGE', लोगों को नहीं आ रहा नज़र, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाए आप?

Can you spot the word ‘LARGE’ in 10 Seconds:ऑप्टिकल एल्यूज़न हों या फिर दिमाग को खपा देने वाली पज़ल्स, अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी पता चलती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो कभी गणित के नंबर्स उलझाकर रख देते हैं. इस बार जो पहेली वायरल (Viral Alphabetical Puzzle) हो रही है, उसमें अंग्रेज़ी का एक शब्द ढूंढकर दिखाना है.

इस खास ऑप्टिकल एल्यूज़न में अलग ही किस्म का कनफ्यूज़न है. यहां एक ही स्पेलिंग को इतनी तरह से लिखा गया है कि इनके बीच एक खास शब्द ‘LARGE’को ढूंढने में दिक्कत हो रही है. इस शब्द को 10 सेकेंड में ढूंढ निकालने वाले खुद को जीनियस मान सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पहेली को सॉल्व करने में आपको निश्चित तौर पर मज़ा आएगा.

जल्दी-जल्दी ढूंढिए ‘LARGE’

कई रिसर्च कहती हैं कि दिमाग को खपाने वाली ऐसी पहेलिया इंसान में डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर्स जैसी याददाश्त की बीमारियों के लक्षण कम करती हैं. लोगों को इन्हें सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है. आज जो पहेली आपको दी गई है, उसमें हरे रंग के बैकग्राउंड पर काले लेटर्स से कुछ शब्द लिखे गए हैं. इन सबमें कुल 5 लेटर्स को ही उलझाकर कई बार लिखा गया है. आपको करना ये है कि इनके बीच से ‘LARGE’ नाम के शब्द को ढूंढना है. इस काम के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया गया है.

शब्द ‘LARGE’को ढूंढने में दिक्कत हो रही है. आप मदद करेंगे क्या?

क्या आप पूरा कर पाए चैलेंज?

जो लोग सही शब्द तक वक्त से पहले ही पहुंच गए हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई लेकिन जिन्होंने वक्त से थोड़ा ज्यादा समय लिया है और शब्द ढूंढ निकाला है, उनकी भी नज़रें तेज़ कही जाएंगी. हां, जिन्हें ये अब तक नहीं मिला है, उनके लिए हिंट ये है कि ये तस्वीर के बाईं ओर है.

अब जो लोग इसे अब तक नहीं ढूंढ पाए थे, उनके लिए तस्वीर में लाल घेरे से उत्तर दिखा दिया गया है. आप इसे देखते सकते हैं.