Optical Illusion : 5 सेकेंड भी देख ली ये तस्वीर, तो खुद की आंखों पर नहीं रह जाएगा भरोसा !

Clever Optical Illusion : ऑप्टिकल एल्यूज़न यानि नज़रों का ऐसा धोखा कि आप देखते कुछ और हैं और दिखने कुछ और लगता है. सच तो ये है कि तस्वीर में जो होता है, वो आप देख नहीं पाते और असलियत पहचान पाना तो नामुमकिन होता है. आंखों को ऐसी ही फरेबी तस्वीर दिखा रहा है एक और ऑप्टिकल एल्यूज़न (Amazing Optical Illusion), जो पिछली पहेलियों (Mind Puzzles) से बिल्कुल अलग है.

इस बार न तो इसमें आपको कुछ ढूंढ निकालना है और न ही किसी और जानवर की शक्ल में कोई और छिपा है. जो कुछ भी तस्वीर में दिख रहा है, वो सीधा-सीधा है. आप उसे देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. बस दिक्कत इतनी सी होगी कि आपने तस्वीर पर ज़रा भी गौर किया (Picture Will Move after 5 Second) तो आंख और दिमाग अलग-अलग दिशा में जाने लगेंगे.

गौर से देखने पर चल पड़ेंगे पैटर्न

इस अनोखे आर्टवर्क की खासियत ये है कि दिखने में ये एक तस्वीर है, जो रंगों से बनाई गई है. अब भला पेंटिंग में भी कोई मूवमेंट हो सकता है क्या? तस्वीर में गति नहीं हो सकती लेकिन इस तस्वीर को आप 5 सेकेंड भी गौर से देखेंगे तो इसमें राउंड शेप में बने हुए रैंक्टेंगल यानि आयत अपने आप गोल-गोल घूमते हुए नज़र आने लगेंगे. ये आंखों के साथ एक तरह का फरेब है, जो ऑप्टिकल एल्यूज़न के तौर पर बनाया गया है. पहले आप तस्वीर के घूमते हुए गोले तो देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है?

तस्वीर पर गौर फरमाते ही इसके अंदर बने शेप चलते हुए नज़र आएंगे.

वैज्ञानिकों का क्या है कहना?

आंखों के इस धोखे के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि आकार, जगह, पोज़िशन और रंगों का बेहद चतुराई से किया गया इस्तेमाल है, जो हमारी आंखों और दिमाग को मूर्ख बना देता है. हम जानते हैं कि तस्वीर में बनी चीज़ें चल नहीं सकतीं, फिर भी ये हमें चलती हुई दिखाई देने लगती हैं. कुछ वैज्ञानिक इसे इनवॉलंट्री आई मूवमेंट का नतीजा बताते हैं तो कुछ का मानना है कि हमारी दृष्टि के मोशन डिटेक्टर न्यूरॉन्स के बदलाव से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और हमें तस्वीर चलती हुई मालूम पड़ती है. ये चैलेंज Lenstore नाम की कॉन्टैक्ट लेंस फर्म ने लोगों के लिए रखा था.