कहीं खो गया रोते हुए बच्चे का खरगोश, 99 फीसदी लोग ढूंढने में हुए फेल, आप भी करिए कोशिश!

Find The Object Puzzle: सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है -एक बनी को कमरे के अंदर ढूंढ निकालने का.

तस्वीर में एक बच्चे का कमरा काफी बिखरा हुआ दिख रहा है. खिलौनों की भीड़ के बीच बिस्तर पर बैठा बच्चा अपने बनी की तस्वीर दिखा रहा है. ये बच्चा आपको रोता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसका बनी कहीं खो गया है. आप उसकी मदद कर सकते हैं अगर 10 सेकेंड के अंदर आपने उसका बनी (Can you find a bunny in picture within 10 seconds) ढूंढ निकाला.

कमरे में ही खोया हुआ है बनी

वायरल हो रही तस्वीर को Bright Side की ओर से शेयर किया गया है. ये तस्वीर एक बच्चे के कमरे की है, जो आमतौर पर खिलौनों की भीड़ से अटे रहते हैं. इस बच्चे के कमरे में भी रंग-बिरंगे तमाम खिलौने पड़े हुए हैं और इस बीच में उसका एक बनी खो गया है, जिसकी तस्वीर वो सामने बैठी लड़की को दिखा रहा है. हालांकि लड़की भी कमरे की हालत देखकर कनफ्यूज़ है कि आखिर इसमें ये बनी ढूंढा कैसे जाए. आपको करना ये है कि 10 सेकेंड के अंदर बनी ढूंढ निकालना है. वैसे आपको बता दें कि 99 फीसदी लोग इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं.

तस्वीर में चैलेंज दिया गया है -एक बनी को कमरे के अंदर ढूंढ निकालने का. (Credit- Bright Side)

क्या आपको दिख रहा बच्चे का बनी?

ये ऑप्टिकल एल्यूज़न पज़ल काफी ट्रिकी है और आपको आसानी से बनी दिखाई तो नहीं देगा. ऐसे में ज़रा फोकस करके उसे ढूंढिए क्योंकि यही आपको स्ट्रॉन्ग आईक्यू को दिखाएगा. वैसे आपको लिए हिंट ये है कि बनी कमरे के दायीं ओर है.

आपको बता दें कि 99 फीसदी लोग इस चैलेंज में फेल हो चुके हैं.

उम्मीद है तय किए हुए वक्त या फिर थोड़ा सा ज्यादा लगाकर आपकी नज़र में बनी आ चुका होगा. अगर अब भी ये आपसे मिस हो गया है तो तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं.