बर्फ से ढके नज़ारे में आपको ढूंढ निकालना है सफेद खरगोश, चैलेंज है सिर्फ 10 सेकेंड का!

Can You Spot a Rabbit : कई बार हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं और कई बार उन्हें ट्रिक के ज़रिये ऐसा भरमाया जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता. ऐसी ही ट्रिक को Optical Illusion कहते हैं. इस वक्त इंटरनेट पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसमें आपको बर्फबारी के बाद के दृश्य में से एक खरगोश (Can you Spot the Rabbit) ढूंढ निकालना है.

आपने ऐसी कई पहेलियां सुलझाई होंगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग ही है. आपको न तो कोई कैरिकेचर वाली तस्वीर दी गई है, न ही आपको रंगों से भ्रमित किया गया है. यहां बर्फ से ढके हुए नज़ारे वाली एक ओरिजनल तस्वीर में सफेद ठंडी बर्फ के बीच एक खरगोश ढूंढ निकालना है. इस मुश्किल काम को करने के लिए आपके सामने सिर्फ 10 सेकेंड का ही वक्त है. ऐसे में बिना समय गंवाए आप शुरू हो जाइए.

सामने बैठे खरगोश पर गई आपकी नज़र?

वायरल हो रही इस तस्वीर में आपको एक ठंडी जगह दिखाई दे रही है, जहां ताज़ा-ताज़ा बर्फबारी हुई है. हालात ये हैं कि वहां हर तरफ सफेद-ठंडी बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा. हालांकि इसी सर्द मौसम में एक खरगोश भी टहल रहा है, जिसे ढूंढने में आपकी आंखें भ्रमित हो सकती हैं. चूंकि खरगोश और बर्फ का एक ही रंग है, ऐसे में उसे स्पॉट कर पाना आसान काम नहीं रह गया है. ऐसे में आप अपनी तेज़ नज़रों को काम पर लगाइए और फटाफट खरगोश को ढूंढकर दिखा दीजिए. बस वक्त का ध्यान रखना है आपको, जो सिर्फ 10 सेकेंड है.

यहां दुबका बैठा है खरगोश

कई बार सामने रखी चीज़ भी आसानी से नज़र नहीं आती, कुछ ऐसा ही इस तस्वीर में भी हुआ है, जिसमें खरगोश को ढूंढने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं. वैसे अगर ये अब तक आपकी नज़र में नहीं आया है तो बता दें कि आप तस्वीर में ज़रा नीचे की ओर गौर फरमाइए, हो सकता है कि ये क्यूट का जानवर आपकी नज़र में आ जाए.

तस्वीर में आप खरगोश देख सकते हैं, जो बेंच के नीचे दुबका हुआ है.

सफेद बर्फ की वजह से जानवर को ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है. ऐसे में अगर आपको अब भी ये नहीं मिल पाया है, तो ऊपर दी गई तस्वीर में आप इसे देख सकते हैं, जो बेंच के नीचे दुबका हुआ है.