परिवार की सोच से तंग आकर बन गई एडल्ट मॉडल, अब फैमिली ने बेटी की तस्वीरें कर दी बैन

परिवार की परवरिश जहां कई बार गलत रास्ते पर जाने से रोकती है. वहीं कई बार यही गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देती है. मामला सही गलत का नहीं. बस सोच, विचार धारा का है. किसी की थोपी हुई ज़िंदगी कुछ हद तक ही जी जा सकती है. मगर जब दबाव, रूढिवादिता और ज़रूरत से ज्यादा अनुशासन गले की हड्डी लगने लगे तो घर के सदस्य सीमा से बाहर जाने वाले कदम उठाने ही लगते हैं.

डेलीस्टार के मुताबिक, लॉरेन कगन (Lauren Kagan) ऐसी ही महिला हैं जो वेस्टबोरो बैपटिस्ट चर्च के सदस्य के रूप में पली-बढ़ी, जो कि अमेरिका में एक घृणित समूह के तौर पर जाना जाता है. ये समूह समलैंगिकता का विरोध करता है. लेकिन इस सोच से उब चुकी लॉरेन हर हाल में इस सीमा को तोड़ बाहर निकलना चाहती थी. और उन्होंने वैसा किया भी. जिससे उनका परिवार ऐसा भड़का कि बेटी को ही बैन कर दिया.

परिवार ने कर दिया बॉयकॉट, करना पड़ा संघर्ष मगर करियर से हैं खुश

परिवार के खालीपन को भरने में बन गई एडल्ट मॉडल

लॉरेन अब एक फिटनेस कोच और मॉडल और इंफ्लूएंसर होने के साथ-साथ एडल्ट स्टार भी है (Apart from being a fitness coach, model and influencer, he is also an adult star). 14 साल की उम्र में उनके पिता ने वेस्टबोरो बैपटिस्ट संगठन में ले जाना शुरु किया लेकिन लॉरेन ने इस ग्रुप की शिक्षाओं को नापसंद कर दिया. संगठन की शिक्षाओं में बड़ा हिस्सा ये समझाना भी था कि किसी भी हाल में घर छोड़ना या परिवार से अलग होने पर उन्हें क्या-क्या झेलना पड़ सकता है. फिर भी लॉरेन बिना डरे गृहत्याग के फैसले पर अड़ गई. और फिर परिवार के विरोध के परिणामस्वरूप वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई जहां वो शायद जाने वाली थी ही नहीं.

परिवार की बेरूखी ने अंदर तक तोड़ दिया

माइकल सरटेन पॉडकास्ट (Michael Sartain Podcast) पर अपनी आपबीती साझा करते हुए लॉरेन ने कहा जब उन्होंने संगठन छोड़ा तो परिवार का क्या रिएक्शन था और कैसे वो सामान्य से सीधे एक एडल्ट साइट OnlyFans पर स्टार बन गई. हालांकि परिवार से दूर रहकर मेंटली खुद को स्थिर रखना आसान नहीं था. इससे उबरने में उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा था. जिस परिवार को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो न उनसे बात करते, न वो कभी उनसे मिलने घर जा सकती थी, एक झटके में सब बदल गया जब उस परिवार ने उन्हें पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया और बताया कि वो न तो भगवान के लायक रही है न उस परिवार के जहां उसका बचपन बीता. लिहाज़ा लॉरेन के पास खुद को झोंक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसलिए उसने ओनलीफैंस को चुना और दिन-रात उसी पर न्योछावर कर दिया. हालांकि एडल्ट मॉडल बनने से पहले उसने नर्स का काम शुरु किया था फिर वो इंफ्लूएंसर बन गई.