हर हफ्ते दुल्हन बनती है पाकिस्तानी महिला, मेंहदी, मेकअप और सुर्ख लाल जोड़े में होती है तैयार

सजने-संवरने का शौक (Hobby of Make Up) तो हर लड़की को होता ही है. कुछ लड़कियां लाइट तो कुछ हैवी मेकअप करके सजती-संवरती हैं. लेकिन एक बात तो तय है कि दुल्हन (Bridal Make Up) बनकर रोज़ाना कोई तैयार नहीं होता. हालांकि ऐसा अजीबोगरीब शौक (Weird Hobby of Dressing Up as Bride) पाकिस्तान (Pakistan News) की एक महिला को है, जो हर हफ्ते दुल्हन बनकर तैयार होती है. उसके इस शौक के पीछे बेहद दिलचस्प वजह है.

ये पाकिस्तानी महिला पूरे सोलह श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सजकर तैयार होती है. मज़े की बात तो ये है कि वो आज से ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि पिछले 16 साल से वो अपना ये शौक पूरा कर रही है. जिन लोगों ने भी उसे दुल्हन के गेट अप में देखा, वो दंग रह गया.

हर शुक्रवार बनती हैं दुल्हन

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाली 42 साल की हीरा ज़ीशान हर हफ्ते शुक्रवार के दिन दुल्हन वाला पूरा साज-श्रृंगार करती हैं और सजकर तैयार हो जाती हैं. उनका ये शौक 16 साल पहले ही जागा था, तब से उन्होंने कोई शुक्रवार नहीं छोड़ा, जब वो तैयार होकर नहीं बैठी हों. हीरा अपने दुल्हन के गेट अप में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं. वे दुल्हन का सुर्ख लाल जोड़ा पहनती हैं, हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं और शादी के गहने भी पहनती हैं. इसके बाद दिन भर वो इसी तरह सजी-धजी रहती हैं.

ये भी पढ़ें- 6 साल के बेटे से नफरत करने लगी है मां, अजीबोगरीब वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग !

क्यों पाला ये अजीब शौक?

अपने इस शौक पर बात करते हुए वे खुद बता चुकी हैं कि अब से 16-17 साल पहले उनकी मां बहुत ज्यादा बीमार हो गई थीं. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था. बीमार मां की इच्छा थी कि वे मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं. ऐसे में हीरा की शादी अस्पताल में ही उस शख्स से हो गई, जिसने उनकी मां को खून दिया था. मां की खुशी के लिए हीरा ने वहीं शादी कर ली और उनकी विदाई रिक्शे में हो गई. उस दिन न तो वे तैयार हो पाई थीं, न ही उन्होंने मेकअप किया था. शादी के कुछ दिन जब मां की मौत हो गई तो वे और दुखी हो गईं. इतना ही नहीं हीरा के 6 बच्चे हुए, जिसमें शुरुआती 2 बच्चों की मौत भी हो गई थी. इसी गम से उबरने के लिए उन्होंने खुद को दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर दिया. ये सिलसिला आज भी जारी है.