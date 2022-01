मां-बाप ने 2 महीने तक घर में रखी बेटी की लाश, बदबू के बाद भी थी जिंदा होने की उम्मीद

इंडोनेशिया (Indonesia) से एक शॉकिंग मामला सामने आया. यहां एक माता-पिता ने अपनी बेटी की लाश को दो महीने (Dead Body Kept For Two Months) तक घर में रखा. उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी जिंदा हो जाएगी.