सीट को लेकर फ्लाइट में महिला ने किया हंगामा, यात्रियों ने वोटिंग कर निकलवा दिया बाहर! वायरल हो रहा वीडियो

सीट बदलने या बंटवारे को लेकर ट्रेन और बसों में आपने अक्सर ही लोगों को झगड़ते और बहस करते देखा या सुना होगा. अक्सर लोग अपनी मिली सीट से संतुष्ट नहीं होते तो किसी अन्य यात्री से सीट बदलने को लेकर भिड़ जाते हैं. कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो कुछ मालिकाना हक जताने लगते हैं. जिसपर बवाल बढ़ जाता है. लेकिन ऐसे झगड़े अब ट्रेन या बस तक ही सीमित नहीं रहे. बल्कि हवाई यात्रा के दौरान भी लोग सीट बंटवारे को लेकर इस कदर झगड़ पड़े कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला. इस वीडियो की खासियत ये है कि सिर्फ बवाल ही नहीं हुआ. बल्कि फ्लाइट में सवार यात्रियों ने इतनी शांति से उसका समाधान निकाला कि आप दंग रह जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @fadumzz पर फ्लाइट में वोटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल एक महिला सीट को लेकर फ्लाइट में हंगामे पर उतारू हो गई. बवाल इतना बढ़ गया कि लोग उसे बाहर निकलवाने पर अड़ गए और बिना हो हंगामे के यात्रियों के बीच वोटिंग कराकर उसे फ्लाइट से उतरवा दिया.

Ok I know we’re all used to seeing wild plane videos but this guy single-handedly got the whole flight to literally vote a belligerent woman off 😂 pic.twitter.com/6VHWpNuvvg

महिला ने फ्लाइट में किया बवाल तो यात्रियों ने निकाला समाधान

मामला न्यूजर्सी से अटलांटा जा रही एक फ्लाइट का है. जहाँ एक महिला सीट बंटवारे को लेकर हंगामे पर उतारू हो गई और सीट बदलने के लिए एक दूसरे यात्री से इस खबर झगड़ने लगी कि पूरी फ्लाइट का माहौल खराब हो गया. अन्य यात्री सीट के इस झगड़े से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सामूहिक तौर पर इस झगड़े के निपटारे का जो हल निकाला, वह इतना शानदार रहा कि देखकर आप न सिर्फ दंग हो जाएंगे बल्कि आने वाली ऐसी ही अनेक झगड़ों के निपटारे के लिए इसकी मिसाल देंगे.

यात्रियों ने वोटिंग के जरिए बवाली महिला को प्लेन से उतरवाया

महिला कुछ ज्यादा ही बवाल काट रही थी, जिससे बाकी यात्रियों की यात्रा का आनंद भी भंग हो रहा था. लिहाजा यात्रियों ने उस महिला को फ्लाइट से बाहर निकलवाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली कि सोचना भी नामुमकिन होगा. यात्रियों ने वोटिंग के जरिए उस बवाली महिला को फ्लाइट से बाहर निकलवाया. सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में देखा भी जा सकता है कि कुछ लोग महिला को बाहर निकलवाने की वोटिंग के दौरान अपना हाथ खड़ा कर समर्थन दे रहे हैं. जिसके बाद बवाली महिला खुद ही शर्मिंदा होकर अपना बैग उतारकर फ्लाइट से जाते हुए दिखी. महिला को बाहर निकलवाने के लिए 40 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए थे. फ्लाइट में हो रहे झगड़ों का ये अबतक का सबसे शानदार निपटारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा.